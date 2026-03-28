Alghero implacabile, cade anche l’Usinese 

Usinese 0

Alghero 3

Usinese (4-4-2) : Tanca, Saccu, Viale (18’ st D’Andrea), Bianco, Giachero, Jurado, Langasco (27’ Porru), Nicola Sanna (31’ st Scanu), Igene, Sabino (31’ st Luca Fiorelli), Irde (18’ st Salvatore Sanna). In panchina Di Vita, Andrea Fiorelli, Grassi, Rollo. Allenatore Pier Luigi Scotto.

Alghero (4-3-3) : Carta, Mereu (37’ st Martinelli), Marcangeli (33’ st Antonio Marras), Virdis (42’ st Carboni), Roccuzzo, Scognamillo (46’ st Davide Di Napoli), Barboza (28’ st Mula), Daga, Baraye, Nieddu, Fadda. In panchina Fabio Marras, Andrea Dinapoli, Alessandro Pinna, Meloni. Allenatore: Marco Demontis.

Arbitro : Gabriele Mulas di Oristano.

Reti : st 12’ Barboza (r), 22’ Scognamillo, 26’ Baraye.



Usini. Con tre reti nella ripresa la capolista Alghero sbanca 3-0 il Peppino Sau di Usini e dimostra di non volersi fermare nonostante la promozione già centrata. Partita in equilibrio per circa un’ora, poi Barboza sblocca il risultato dal dischetto al 57’ timbrando la 32esima rete in campionato. Dieci minuti dopo è Scognamillo a firmare il raddoppio, approfittando di una disattenzione in disimpegno di Tanca. Al 71’ dopo un salvataggio della difesa usinese su conclusione di Virdis, Baraye risolve un batti e ribatti in area segnando il tris che fa partire i virtuali titoli di coda.



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