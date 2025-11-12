VaiOnline
Promozione.
13 novembre 2025 alle 00:32

Alghero, buon esordio nei quarti di finale 

Alghero 2

Coghinas 1

Alghero (4-4-2) : Carta, Alessandro Pinna, Fadda, Baraye, Carboni (28’ st Marras), Barboza, Paolo Pinna, Mula (1’ st Mereu), Virdis (41’ st Oggiano), Roccuzzo, Scognamillo. In panchina Piga, Manunta, Martinelli, Daga, Chessa, Cossu. Allenatore Mauro Giorico.
Coghinas (4-4-2) : Carbonara, Serra, Criado, Deriu (19’ st Troisi), Viale (1’ st Mateucci), Val Pablo, Ramirez, Seu (1’ st Fiorentino), De La Mata, Meli, Doukar (30’ st Bo). In panchina Perez, Radovanovic, Esposito, Billi, Cascioni. Allenatore Paolo Congiu.
Arbitro : Simone Fonnesu di Sassari.
Reti : pt 6’ Seu, 47’ Barboza (r); st 18’ Fadda.

Alghero. L’Alghero batte 2-1 in rimonta il Coghinas nell’andata dei quarti di finale di Coppa Italia Promozione. Ospiti in vantaggio dopo 6’ di gioco con Seu, che trova l’incornata vincente in seguito a un piazzato proveniente dall’out mancino. Nel recupero cross basso di Fadda e fallo di mano in area di Criado. È rigore: va sul dischetto Barboza, che spiazza Carbonara (grande protagonista della sfida con diversi interventi decisivi) per la rete dell’1-1.

Nella ripresa al 63’ un tiro-cross di Fadda dalla sinistra taglia l’area, non è toccato da nessuno e si insacca sul palo più lontano per il 2-1 che decide il match.

RIPRODUZIONE RISERVATA

