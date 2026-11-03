Al via l’allestimento di luminarie e ghirlande 

Natale è ancora lontano ma si gioca d’anticipo.È iniziata ieri la sistemazione di luminarie e di ghirlande colorate nelle strade della città. Gli operai hanno cominciato, come sempre, da via Marconi, poi sarà la volta di piazza Azuni, di via Porcu e di viale Colombo e di seguito tutte le altre, compreso il sagrato della basilica di Sant’Elena.Le luci saranno accese a fine mese, ma come l’anno scorso si è deciso di portare avanti i lavori per tempo in modo da non creare disagi nel periodo di intenso traffico con la corsa ai regali di Natale.E, come sembra alquanto probabile, nonostante la proposta di un commerciante e i suggerimenti dei cittadini che chiedevano nuove decorazioni, tornerà anche il Panda con i suoi Pandini nella rotatoria all’incrocio tra via Marconi e viale Colombo mentre gli altri allestimenti riguarderanno la rotatoria della Bussola e la piazza XXVIII Aprile di fianco al Comune. Assieme alle luminarie che accompagneranno lo shopping nelle vie del commercio, arriveranno anche le iniziative organizzate dal Comune e dai centri commerciali naturali per il periodo delle feste. Non ci sarà il mercatino di Natale della Pro Loco, ma gli artigiani troveranno spazio in quello del presepe vivente negli spazi esterni della basilica. ( g.da. )

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