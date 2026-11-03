SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Manutenzioni.
04 novembre 2026 alle 00:33

Al via l’allestimento di luminarie e ghirlande 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Natale è ancora lontano ma si gioca d’anticipo.È iniziata ieri la sistemazione di luminarie e di ghirlande colorate nelle strade della città. Gli operai hanno cominciato, come sempre, da via Marconi, poi sarà la volta di piazza Azuni, di via Porcu e di viale Colombo e di seguito tutte le altre, compreso il sagrato della basilica di Sant’Elena.Le luci saranno accese a fine mese, ma come l’anno scorso si è deciso di portare avanti i lavori per tempo in modo da non creare disagi nel periodo di intenso traffico con la corsa ai regali di Natale.E, come sembra alquanto probabile, nonostante la proposta di un commerciante e i suggerimenti dei cittadini che chiedevano nuove decorazioni, tornerà anche il Panda con i suoi Pandini nella rotatoria all’incrocio tra via Marconi e viale Colombo mentre gli altri allestimenti riguarderanno la rotatoria della Bussola e la piazza XXVIII Aprile di fianco al Comune. Assieme alle luminarie che accompagneranno lo shopping nelle vie del commercio, arriveranno anche le iniziative organizzate dal Comune e dai centri commerciali naturali per il periodo delle feste. Non ci sarà il mercatino di Natale della Pro Loco, ma gli artigiani troveranno spazio in quello del presepe vivente negli spazi esterni della basilica. ( g.da. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Sulcis Iglesiente

Santa Barbara, il Cammino in un’app

l Scano
La visita

Sardegna, hub di conoscenza I rettori: «Una sfida per tutti»

Olbia investe sull’innovazione: «Modello da esportare» 
Caterina De Roberto
Continuità, la Giunta: «Pronti a riaffidare il servizio». L’ex assessore: «Regole insostenibili, era chiaro da subito»

Aeroitalia, addio possibile solo da maggio

Prima di 180 giorni il vettore non può lasciare, poi sette mesi di assegnazione provvisoria 
Alessandra Carta
Turismo

Fede e tecnologia,  il nuovo cammino di Santa Barbara

Un’app, credenziali digitali e mappe virtuali Così il percorso minerario entra nel futuro 
Andrea Scano