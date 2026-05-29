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Carbonia.
30 maggio 2026 alle 00:23

Al via i corsi serali per imparare a produrre birra 

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Un progetto sulla produzione di birre che unisce le sedi dei corsi serali dell’IIS “Beccaria - E. Loi” di Villamassargia, Sant’Antioco, Santadi e Carbonia. Si chiama “3C Sinergia serali” ed è stato avviato quest’anno per rilanciare i percorsi serali e il legame tra scuola e mondo produttivo locale.

«L’obiettivo è quello di farci conoscere e cercare di aumentare le iscrizioni», spiega il professore di enologia Alessio Tiddia, che ha condotto il progetto. «Vogliamo fare squadra e sviluppare progetti che permettano agli studenti di sentirsi coinvolti e motivati».

L’idea alla base del progetto è stata quella di costruire una vera filiera formativa: agricoltura nelle sedi di Santadi e Villamassargia, trasformazione enogastronomica a Sant’Antioco e commercializzazione e marketing a Carbonia. «Riusciamo così ad abbracciare tutti i settori e a creare un collegamento tra scuola e lavoro», sottolinea Tiddia.

«Quest’anno il progetto è stato autofinanziato – racconta Tiddia – ma per il futuro vorremmo riuscire ad autosostenerci con sponsor, eventi e la vendita della produzione».

Determinante è stato anche il sostegno della dirigente scolastica dell’istituto, la professoressa Giorgia Floris. Il progetto guarda soprattutto agli adulti che desiderano rimettersi in gioco. «Non è mai troppo tardi per tornare a scuola»conclude Tiddia.

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