Al via “Estate insieme”, due mesi di animazione per gli under 14 

Al via le iscrizioni per “Estate Insieme 2026”, il piano di animazione estiva gratuita promosso dall’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Assemini e gestito dalla cooperativa Alfa Beta. L’iniziativa, rivolta a 240 minori dai 6 ai 14 anni, si svolgerà dal primo luglio al 28 agosto, articolata in due turni mensili. Le attività si terranno tre giorni a settimana, dalle 8.30 alle 12.30. I partecipanti saranno divisi in tre fasce: la prima (6-7 anni) sarà attiva il martedì, giovedì e venerdì negli spazi esterni della primaria di corso Europa; stessa sede ma lunedì, mercoledì e venerdì per la seconda fascia (8-10 anni).

I ragazzi della scuola secondaria saranno invece ospitati nel cortile di via Firenze negli stessi giorni. Le famiglie interessate possono presentare la domanda online, tramite Spid, sul portale web asseminisociale.retedelsociale.it. Le istanze dovranno pervenire dal 25 maggio al 5 giugno e saranno accolte rigorosamente in ordine di arrivo fino all’esaurimento dei 40 posti disponibili per singola fascia e mese. Le richieste successive finiranno in lista d’attesa, fondamentale in caso di decadenza del beneficio per assenze ingiustificate superiori ai 5 giorni consecutivi.

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