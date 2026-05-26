VaiOnline
Assemini.
27 maggio 2026 alle 00:24

Al via “Estate insieme”, due mesi di animazione per gli under 14 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Al via le iscrizioni per “Estate Insieme 2026”, il piano di animazione estiva gratuita promosso dall’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Assemini e gestito dalla cooperativa Alfa Beta. L’iniziativa, rivolta a 240 minori dai 6 ai 14 anni, si svolgerà dal primo luglio al 28 agosto, articolata in due turni mensili. Le attività si terranno tre giorni a settimana, dalle 8.30 alle 12.30. I partecipanti saranno divisi in tre fasce: la prima (6-7 anni) sarà attiva il martedì, giovedì e venerdì negli spazi esterni della primaria di corso Europa; stessa sede ma lunedì, mercoledì e venerdì per la seconda fascia (8-10 anni).

I ragazzi della scuola secondaria saranno invece ospitati nel cortile di via Firenze negli stessi giorni. Le famiglie interessate possono presentare la domanda online, tramite Spid, sul portale web asseminisociale.retedelsociale.it. Le istanze dovranno pervenire dal 25 maggio al 5 giugno e saranno accolte rigorosamente in ordine di arrivo fino all’esaurimento dei 40 posti disponibili per singola fascia e mese. Le richieste successive finiranno in lista d’attesa, fondamentale in caso di decadenza del beneficio per assenze ingiustificate superiori ai 5 giorni consecutivi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza riguarda le tratte per Roma e Milano dagli scali di Cagliari, Olbia e Alghero

L’estate parte in salita: già esauriti i posti sui voli

Ponte del 2 giugno, biglietti introvabili anche per i sardi E i turisti che riescono a viaggiare pagano fino a 314 euro 
Al. Car.
Ambiente

Budoni dice addio al porta a porta

Sperimentazione nelle frazioni: rifiuti solo nelle isole ecologiche 
Tania Careddu
Cabras (Cimo): «Ormai il problema è strutturale. Utilizziamo l’ospedale Marino per attivare un’Ortogeriatria»

Al Brotzu dieci reparti sull’orlo del collasso

I vertici dell’Arnas: posti letto esauriti, serve una migliore gestione dei pazienti sul territorio 
Cristina Cossu RIPRODUZIONE RISERVATA
Amministrative 2026

Zurru contro Floris, a Gonnosfanadiga la sfida tra ex alleati

Le priorità: riaprire Pardu Mannu e la comunità alloggio per anziani 
Johanne Cesarano
La riforma

Legge elettorale, la maggioranza accelera

Nuovo slancio dopo le amministrative. Le opposizioni: testo incostituzionale 