Al Teatro Don Orione serate di beneficenza per Tommy Marroccu 

Due serate speciali nel piccolo teatro don Orione che, il 27 e 30 dicembre, ospiterà un doppio appuntamento di beneficenza “Oltre il palco, talenti senza barriere”: gli spettacoli - di improvvisazione comica e un concerto inclusivo di canto e arte - andranno infatti a finanziare la raccolta fondi per acquistare un’auto destinata agli spostamenti quotidiani di Thomas Marroccu - per tutti Tommy - ragazzo con disabilità residente a Quartucciu.

Entrambi gli spettacoli andranno in scena alle 20 nel teatro di piazza don Orione. L’organizzazione delle due sera dei beneficenza è dell’amministratore di sostegno del ragazzo, Nicola Onano, selargino, insieme alle associazioni Collettivo Simplex Impro e la Compagnia dei giullari dell’Incanto: «È stato davvero bello vedere nascere una rete autentica, fatta di persone, associazioni e realtà diverse che hanno scelto di camminare insieme, dimostrando che la solidarietà cresce quando viene condivisa», le parole di Onano. «Questi eventi non sono solo una raccolta fondi, ma un segno concreto di vicinanza e di responsabilità verso chi vive una condizione di fragilità». In prima linea anche don Vittorio Quaranta, parroco della chiesa del Santissimo Salvatore: «Non si tratta solo di spettacoli, ma segni concreti di una comunità che sceglie l'inclusività, che riconosce il valore e la dignità di ogni persona, soprattutto di chi vive una fragilità». E per chi non potrà essere presente agli spettacoli, c’è la possibilità di fare una donazione attraverso la campagna di raccolta fondi creata nelle scorse settimane. (f. l.)

