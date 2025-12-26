VaiOnline
In spiaggia
27 dicembre 2025 alle 00:11

Al Poetto il tradizionale bagno di Santo Stefano: nemmeno il freddo ha fermato i più coraggiosi  

Non li ha fermati nemmeno il freddo e il maltempo. Troppo forte la voglia di tuffarsi, anche in pieno inverno. In tanti, durante queste festività natalizie, si sono concessi una passeggiata in spiaggia, per staccare dalla frenesia della città, tra le corse ai regali e gli infiniti pranzi e le lunghe cene con i parenti. Solamente in pochi però hanno avuto il coraggio di entrare in acqua ed onorare quella che è diventata ormai una vera e propria tradizione: il bagno di Santo Stefano.

La scatto è di ieri al Poetto, intorno alle 12.30, nell’ultimo tratto della spiaggia cagliaritana al confine con Quartu, quando quattro temerari hanno deciso di sfidare il vento e le basse temperature per farsi un tuffo e godersi il mare, in costume da bagno, come se fosse estate.

Le condizioni meteo degli scorsi anni decisamente più favorevoli hanno consolidato la tradizione del bagno del 26 dicembre come un appuntamento fisso di fine anno. Il clima di ieri non ha comunque fermato gli appassionati del mare fuori stagione.

