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L’evento.
30 maggio 2026 alle 00:24

Al parco dell’ex Vetreria c’è la Festa di primavera 

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Oggi e domani il Parco dell’Ex Vetreria ospita (dalle 10 alle 19) la Festa di Primavera, una manifestazione aperta a tutta la comunità che mescola cultura, artigianato, animazione e valorizzazione del commercio locale. L'iniziativa, organizzata da Cittadinanzattiva Sardegna, vede il coinvolgimento delle commissioni Attività Produttive e Politiche Sociali della Municipalità di Pirri, delle associazioni Donne in Bici e micromobilità e della Cooperativa Mesa Noa, con l’obiettivo di creare due giornate di incontro e festa nel cuore del centro culturale di Pirri.

L’iniziativa

«Si tratta di iniziative dedicate all’incontro e alla vita all’aria aperta», commenta la presidente della Municipalità di Pirri Maria Laura Manca. «Quest'anno la nostra comunità celebra la bella stagione programmando una serie di appuntamenti pensati per far rifiorire il nostro territorio, facendo vivere gli spazi pubblici. Come Municipalità», dice ancora, «desideriamo che questa sia l’occasione per riscoprire il piacere di stare insieme, con una particolare attenzione all’ambiente, alla cultura e al benessere di tutte le fasce d'età. Grazie alle associazioni locali è stato possibile avere un calendario ricco di eventi con vetrine floreali, mercati dei prodotti locali, camminate per scoprire le origini, la storia e le tradizioni di Pirri, laboratori creativi per tutte le età. Non mancheranno momenti per riflettere e celebrare la musica tradizionale».

Per la presidente della commissione Politiche Sociali, Ornella Porcedda, «le due giornate di primavera rappresentano momenti di aggregazione sociale che coinvolgono famiglie, bambini e anziani. È fondamentale creare occasioni di incontro e condivisione, inclusivi e aperti a tutti».

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