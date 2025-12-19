Al Palarestivo derby di Natale Virtus-Selargius 

Il Natale porta con sé, come ormai da tradizione, il derby tra Virtus Cagliari e San Salvatore Selargius. L’ultimo turno d’andata di A2 Femminile propone al PalaRestivo (oggi, 18) una sfida che va oltre la classifica e che chiuderà il 2025 delle due formazioni.

La Nuova Icom arriva all’appuntamento con due punti di vantaggio e con il morale rialzato dall’ultimo successo contro Milano, mentre la Virtus cerca riscatto dopo due sconfitte esterne. Un contesto che rende il derby particolarmente aperto, come spesso accade in questo tipo di confronti.

Dal fronte giallonero, Francesca D’Angelo richiama l’attenzione sull’aspetto mentale: «Arriviamo da una vittoria importante e ora dobbiamo dare continuità. Il derby è una partita speciale, sarà fondamentale affrontarlo con lucidità».

In casa Virtus la sfida è letta come un passaggio chiave nel percorso di crescita del gruppo. «Il derby ha il suo fascino», sottolinea il preparatore Marcello Cominu, «alla fine contano i due punti e la nostra evoluzione come squadra». A rendere ancora più interessante il confronto anche l’esordio della play/guardia Silvia Nativi in maglia virtussina. Nel girone B, invece, un turno di riposo per il Cus Cagliari. ( ro.r. )

