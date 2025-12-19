VaiOnline
Basket.
20 dicembre 2025 alle 00:25

Al Palarestivo derby di Natale Virtus-Selargius 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il Natale porta con sé, come ormai da tradizione, il derby tra Virtus Cagliari e San Salvatore Selargius. L’ultimo turno d’andata di A2 Femminile propone al PalaRestivo (oggi, 18) una sfida che va oltre la classifica e che chiuderà il 2025 delle due formazioni.
La Nuova Icom arriva all’appuntamento con due punti di vantaggio e con il morale rialzato dall’ultimo successo contro Milano, mentre la Virtus cerca riscatto dopo due sconfitte esterne. Un contesto che rende il derby particolarmente aperto, come spesso accade in questo tipo di confronti.
Dal fronte giallonero, Francesca D’Angelo richiama l’attenzione sull’aspetto mentale: «Arriviamo da una vittoria importante e ora dobbiamo dare continuità. Il derby è una partita speciale, sarà fondamentale affrontarlo con lucidità».
In casa Virtus la sfida è letta come un passaggio chiave nel percorso di crescita del gruppo. «Il derby ha il suo fascino», sottolinea il preparatore Marcello Cominu, «alla fine contano i due punti e la nostra evoluzione come squadra». A rendere ancora più interessante il confronto anche l’esordio della play/guardia Silvia Nativi in maglia virtussina. Nel girone B, invece, un turno di riposo per il Cus Cagliari. ( ro.r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Allarme carceri

Uta contro l’arrivo dei mafiosi «Il nostro è un paese-paradiso»

Duemila nuovi residenti dal 2005 e una crescita costante Le voci della comunità: a rischio la nostra vita tranquilla 
Piera Serusi
Allarme carceri

Badu ’e Carros svuotato Gli altri istituti esplodono

Entro oggi via tutti i reclusi dal penitenziario nuorese  Ma FdI difende il piano: «Non creiamo paure infondate» 
Fabio Ledda
Allarme carceri

Da Cutolo a Turatello, i boss che segnarono la città

Dalla rivolta a Badu ‘e Carros all’uccisione di “Faccia d’angelo”. Il monito dei magistrati di allora 
Giuseppe Deiana
Dopo la sentenza della Consulta la protesta approda sui social

Flop delle Aree idonee, nuova mobilitazione: «Resta solo la Pratobello»

Sit-in sotto il Consiglio regionale organizzato dal movimento “Surra” 
Alessandra Ragas
I sintomi sono i soliti: mal di gola, raffreddore, febbre alta, brividi, dolori muscolari e problemi gastrointestinali

Sardegna a lettocon l’influenza: record di contagi

Prima fra le regioni italiane, picco atteso per la fine dell’anno 
Sara Marci
Strade

«Barriere fragili, così si rischia la vita»

Volo di sei metri al Rally Città di Cagliari: «Con un’auto normale sarei morto» 
Andrea Busia
La storia

«Un Natale speciale per ringraziare la mia comunità»

L’emozione di Guido Nossardi: «Così ricordo mia madre e mia sorella» 
Francesco Pintore
La manovra

Pensioni, la maggioranza va in tilt

Meloni convoca d’urgenza un vertice a Palazzo Chigi: «Basta giochini» 