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MotoGp.
30 maggio 2026 alle 00:21

Al Mugello un Di Giannantonio in gran forma 

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SCARPERIA. Prosegue il momento magico per Fabio Di Giannantonio sulla Ducati VR46. Dopo aver vinto l'ultimo gran premio di MotoGp e conquistata la prima sessione di prove libere al mattino al Mugello, il pilota romano si aggiudica anche le prequalifiche del Gp d'Italia domani: col tempo di 1'44'808, si è messo alle spalle Pecco Bagnaia (Ducati), Enea Bastianini (Ktm Tech3) e il suo compagno di team Franco Morbidelli, tutti e quattro racchiusi in 151 millesimi. Completano la top ten, che permette l'accesso alla Q2 delle qualifiche di domani mattina, Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), Marc Marquez (Ducati), il leader del campionato Marco Bezzecchi, seguito dal suo compagno di squadra Jorge Martin, Alex Rins (Yamaha) e Diego Moreira (Aprilia Trackhouse). Unico italiano che dovrà disputare la Q1 sarà Luca Marini (Honda) qualificatosi solo 19°.

Oggi dalle 10.05 la classe regine disputerà prime le ultime prove libere, poi il Q1 di qualifica. Alle 15 la gara Sprint e domani alle 14 il Gran Premio d’Italia.

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