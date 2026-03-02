Al cinema Ariston dialogo con Ruiu sul docufilm “Ammentos de su Monte” 

Dopo le proiezioni di successo organizzate a Nuoro nei mesi scorsi, sarà presentato a Bitti, sabato alle ore 20 nel cinema Ariston, il docufilm in sardo “Ammentos dae su Monte” del fotografo naturalista nuorese Domenico Ruiu. A margine della proiezione, promossa dall’amministrazione comunale, il regista dialogherà con il pubblico e in collegamento video interverrà il cantautore Piero Marras che con le proprie musiche originali ha contribuito alla realizzazione della pellicola. Ruiu ha costruito negli anni un forte rapporto con la comunità bittese grazie a numerosi reportage realizzati nei boschi di Crastazza e Littos, lungo il versante montano del Parco di Tepilora. Un legame che ha portato il fotoreporter ad attraversare e scoprire gli angoli più nascosti lungo le vette e le valli di territori da tempo abbandonati dall’uomo, dove il suo occhio attento ha immortalato aquile reali e daini, falchi e poiane, martore, donnole e pernici.

