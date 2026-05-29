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30 maggio 2026 alle 00:21

Al Bologna dopo Italiano c’è Tedesco 

Accordo con l’ex ct del Belgio Juventus, vertice con Spalletti 

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Sarà Domenico Tedesco il successore di Vincenzo Italiano sulla panchina del Bologna. I rossoblù hanno scelto l’allenatore nato in Italia (ma cresciuto in Germania, dove si è affermato) preferendolo a Eusebio Di Francesco e Fabio Grosso, le altre opzioni valutate dal club felsineo. Tedesco, classe ‘85, fino a un mese fa era in Turchia al Fenerbahçe dopo due anni passati da commissario tecnico del Belgio (fra il 2023 e il 2025). Prima, le esperienze sulle panchine di Erzgebirge Aue, Schalke 04, Spartak Mosca e Lipsia.

A Bologna, Tedesco troverà – fra gli altri – il terzino sinistro spagnolo Juan Miranda che ieri ha firmato il rinnovo fino al 30 giugno 2028. Per Italiano, sfumata l’opzione Napoli che attende solo l’ufficialità di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore (e potrebbe portarsi Adrien Rabiot), fra le possibilità resta quella del Milan che però sembra essere intenzionato ad andare su un tecnico straniero, col tedesco Matthias Jaissle (ora all’Al-Ahli in Arabia Saudita) ultimo nome.

Il summit

A neanche una settimana dalla qualificazione in Champions League, la Roma annuncia la separazione con l’ormai ex direttore sportivo Frederic Massara: il suo posto verrà preso da Tony D’Amico, che mercoledì ha lasciato l’Atalanta e ritrova in giallorosso Gian Piero Gasperini. Proprio le divergenze col tecnico hanno portato alla rottura con Massara.

In casa Juventus, invece, ieri si è tenuto un incontro fra John Elkann, Luciano Spalletti e il resto della dirigenza per pianificare la nuova stagione, dopo aver mancato la qualificazione in Champions League. L’obiettivo è quello di rafforzare la squadra: fra i nomi va però ormai escluso quello di Alisson, che rimarrà al Liverpool. Fra i pali i bianconeri puntano De Gea (Fiorentina) e Mamardashvili (il vice di Alisson a Liverpool). E c’è una suggestione che porta a Eduardo Camavinga, centrocampista del Real Madrid.

Le altre

Dopo la clamorosa separazione con Pantaleo Corvino, il Lecce pensa a Sean Sogliano (Verona) come nuovo direttore sportivo. Il neopromosso Frosinone conferma Massimiliano Alvini in panchina, mentre la Fiorentina attende che Fabio Grosso si liberi dal Sassuolo per annunciarlo come successore di Paolo Vanoli. A Parma, invece, potrebbe rimanere Carlos Cuesta: oggi previsto un incontro con la dirigenza.

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