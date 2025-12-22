VaiOnline
Teatro.
23 dicembre 2025 alle 00:47

Akròama firma lo spettacolo di Natale “Hansel e Gretel” per un grande classico  

Venerdì alle 18, sul palco delle Saline di Cagliari, Akròama presenta “Hansel e Gretel” con testo e regia di Elisabetta Podda. Repliche anche sabato 27, domenica 28, lunedì 29 e martedì 30 dicembre. Un pomeriggio speciale, tra scene esilaranti e battute che catturano grandi e piccini. Lo spettacolo di Natale è diventato un appuntamento immancabile per le feste natalizie. «Un appuntamento ricco di emozioni, divertimento, fascino», dice il direttore artistico, Lelio Lecis.

Il bosco, due bimbi, una strega speciale. A ridosso di un grande bosco vivono due fratellini inseparabili: il coraggioso Hansel e la piccola Gretel. I due bambini, purtroppo, vivono nella povertà insieme ai loro genitori. Un giorno, quando in casa non c’è più nulla da mangiare, il padre e la madre, disperati, decidono di abbandonarli nel cuore del bosco e da lì tante cose accadranno: incontreranno anche una strega, molto speciale a dire il vero, ma sempre terribile. Riusciranno i due fratellini a sconfiggere la strega e a ritrovare la via di casa? Classico senza tempo. “Hansel e Gretel” dai fratelli Grimm. Con Matteo Sbandi (Hansel), Sveva Contu (Gretel), Tiziana Martucci (strega). Scenografia Marco Nateri e Anna Paola Marturano. Disegno luci Lele Dentoni. Costumi Marco Nateri e Edoardo Melis. Sartoria Adriana Geraldo. Direzione tecnica Lele Dentoni. Tecnico Nicola Pisano. Fotografia Veronica Lampis. Responsabile produzione Julia Pirchl.

