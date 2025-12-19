«Aiutateci a portare avanti la squadra femminile di calcio» 

Le spese da affrontare sono molte, ecco perché la società chiede aiuto al paese e non solo. La Fc Simaxis, che comprende 16 ragazze dai 14 anni in su provenienti anche da Villaurbana, Bonarcado, Aidomaggiore e Ollastra, unica squadra della provincia a giocare nel campionato regionale di Eccellenza femminile, ha bisogno di risorse economiche. E sulla piattaforma GoFundMe, è stata promossa la raccolta fondi “Sostieni la Fc Simaxis femminile”. Nel paese, mesi fa, ha deciso di scrivere una nuova storia sul campo da calcio Marco Mottura, presidente della Asd Simaxis fc e promotore da tempo della scuola calcio femminile.

«Per portare avanti questo progetto c’è bisogno di aiuto - spiega Mottura - Una stagione di eccellenza comporta spese importanti: trasferte in tutta l’isola, ad esempio. Per allenarsi poi le ragazze devono raggiungere Simaxis tre volte a settimana, più c'è la partita di domenica, costi gestionali e l'acquisto delle attrezzature. Per far sì che questa realtà dilettantistica femminile continui a esistere, contiamo soprattutto sul sostegno della comunità».

L’obiettio è semplice, «raccogliere fondi per garantire alle atlete la possibilità di allenarsi e giocare in modo sereno e tranquillo. La società non riesce a coprire tutti i costi. Anche una piccola donazione è un grande passo per sostenere il calcio femminile e il sogno di queste ragazze, ma anche il nostro». ( s. p. )

