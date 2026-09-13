AI, per Trump non si può rallentare «Chi vince questa sfida vince tutto» 

Washington. Intelligenza artificiale, se i vertici delle big tech frenano Donald Trump preme sul pedale dell’acceleratore: «Possiamo introdurre delle misure di salvaguardia – ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti – possiamo fare questo e quello, ma credo che ci siano molte forze negative a sollevare la questione, tirando in ballo cose che non accadranno».

Non sembra quindi trovare sponde nella Casa Bianca l’ultimo allarme di Dario Amodei di Anthropic, secondo il quale l’IA si sta sviluppando a un ritmo «esponenziale» e, senza un rallentamento, nel giro di 6-12 mesi, potrebbe essere in grado di guidare uno sciame di agenti capaci di prendere il controllo dell'intero Internet. Uno scenario da Matrix a cui il presidente americano, dal suo golf club irlandese di Doonbeg, ha replicato che gli Usa sono «in vantaggio rispetto alla Cina nell'IA. Siamo il Paese più avanzato al mondo. E francamente, voglio che resti così, perché chi vince la sfida dell’IA, vince tutto», ha aggiunto Trump, rivendicando la paternità dell'espressione: «L'ho coniata io ed è vera, chi vince prende tutto».

La frenata delle aziende

Dunque, la corsa per la supremazia tecnologica, a partire dall'IA, non ammette pause nell'aspro confronto con il Dragone. Eppure, appena sabato, Amodei ha lanciato sul suo blog l'appello per «rallentare» a livello globale il ritmo di sviluppo dei modelli più avanzati dell'IA per motivi di sicurezza: «I progressi sembreranno comunque rapidi e dovremo fare un uso saggio del tempo che guadagneremo», ha scritto.

La proposta ha trovato l'immediato sostegno di due protagonisti indiscussi in America del settore: Elon Musk (SpaceX che controlla xAI) e San Altman di OpenAI. Che ha annunciato il rinvio al 2027 della maxi Ipo della sua azienda a Wall Street: «Ci concentreremo sulla sicurezza. Non sarebbe il momento opportuno per quotarsi in Borsa: direi che non avverrà nel 2026», ha spiegato, spazzando via, a poche settimane dal deposito in via riservata della documentazione per l'Ipo, le speculazioni sul possibile debutto sui mercati già per quest'anno.

Di recente, l'addio di diversi ricercatori di Anthropic e Google, che appena la scorsa settimana hanno messo in guardia sul fatto che i sistemi di IA avanzati «potrebbero ucciderci tutti entro la fine del decennio», ha accelerato la necessità di riflettere sul tema. Anthropic ha rimarcato pochi giorni fa, in un lungo rapporto, i rischi di utilizzo improprio dei suoi modelli, tra cui l'Iran, impegnata nella guerra contro gli Stati Uniti. Si tratta di tentativi che sono stati bloccati, almeno per ora, e verso cui, è la convinzione di Amodei, è necessario rafforzare la sicurezza.

Il dibattito politico

L'ex presidente Barak Obama si è mosso sul tema, sollecitando i candidati delle prossime midterm di novembre e quelli delle presidenziali del 2028 a tenere nella dovuta considerazione gli aspetti dell'intelligenza artificiale, consapevole della complessità degli scenari. Il Congresso è diviso sullle misure di sicurezza: molti repubblicani condividono le preoccupazioni di Trump sui progressi di Pechino. «Non possiamo imporre una moratoria: la Cina ci supererebbe», ha commentato lo speaker repubblicano della Camera, Mike Johnson. «Si tratta di bilanciare la sicurezza nazionale con l'esigenza di modelli sicuri», ha aggiunto, anticipando che incontrerà Amodei, Musk e Altman il prima possibile. David Sacks, ex “zar dell'IA” del presidente Trump, ora co-presidente del Council of advisors on science and technology della Casa Bianca, ha sfidato su X i colossi del settore «a dimostrare coi fatti», rallentando in via volontaria e senza l'ausilio di leggi, che la loro «preoccupazione per la sicurezza è sincera», invece di usarla come pretesto per ottenere regole che «le favorirebbero rispetto ai concorrenti».

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