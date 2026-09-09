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Pabillonis.
10 settembre 2026 alle 00:20

Ai Giardini pubblici anche un chiosco e bagni autopulenti: si scrive il progetto 

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Fare dei giardinetti sempre di più un luogo di incontro per bambini, famiglie e persone anziane. La nuova Giunta comunale di Pabillonis vuole rendere l’area più accogliente dotandola di nuovi servizi. Lo annuncia il sindaco Marco Tuveri: «Studiamo un bando per permettere l’apertura di un chiosco bar e pensiamo all’installazione di bagni autopulenti già installati in altri Comuni sardi. Per favorire la presenza di bambini e ragazzi potremmo creare uno spiazzo con un tappeto sportivo per alcuni mesi all’anno, come succede già a San Gavino nella centrale piazza Marconi».

I Giardini pubblici sono già un punto di ritrovo per tante persone e il Comune vuole offrire altre opportunità di svago a tutta la popolazione. Nello spazio verde, la presenza del chiosco potrebbe portare maggior refrigerio alle calde giornate estive permettendo ai frequentatori anche l’acquisto di un gelato o di una bibita fresca.

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