Il confronto.
20 dicembre 2025 alle 00:29

«Agricoltura, serve un cambio di marcia» 

Appello delle associazioni al primo Tavolo verde presieduto dal neo assessore Agus 

Ha soprattutto ascoltato e preso appunti per imparare il più possibile. Il neo assessore regionale all’Agricoltura Francesco Agus, durante il suo primo Tavolo verde convocato davanti alle associazioni di categoria più rappresentative, ha voluto farsi un’idea del duro lavoro che lo aspetterà nei prossimi mesi e che lo vedrà discutere con un settore complesso e difficile come quello delle campagne. Forse ancora più impegnativo per uno che «non arriva dal nostro mondo», ha sottolineato Battista Cualbu, presidente regionale di Coldiretti, comunque soddisfatto da un primo incontro in cui Agus «si è dimostrato fin da subito aperto e disponibile al confronto».

Faccia a faccia

I temi all’ordine del giorno sono stati tanti, dalle criticità più storiche agli impegni sui quali le associazioni vorrebbero dare priorità. «Oltre che sulle emergenze è necessario lavorare a una visione di prospettiva del comparto primario sardo, per rilanciare uno dei settori fondamentali per la nostra economia», ha detto Alessandro Vacca, direttore regionale dalle Cia agricoltori. «Ci sono questioni prioritarie da affrontare, come le difficoltà del settore zootecnico, il prezzo del latte, la crisi di mercato ortofrutticolo, la scarsa remunerazione dei prodotti alle aziende, la crisi idrica e i pagamenti Pac. Senza dimenticare il rilancio del settore cerealicolo».

Dialogo

«Questo primo incontro è centrale – ha confermato Agus – perché su un tema così strategico il confronto non può che essere alla base di ogni decisione politica. Il contesto attuale ci impone di trovare soluzioni condivise, evitando conflittualità e tenendo il più possibile unito il fronte delle realtà produttive regionali».

Soddisfatta anche Confagricoltura. «I presupposti per una nuova stagione che punti alla costruzione di nuove prospettive per il comparto agricolo e le realtà rurali della Sardegna ci sono, ora è necessario calendarizzare subito le attività così da dare le risposte attese da migliaia di imprese agricole e dai territori», ha detto il direttore regionale, Giambattista Monne.

Dello stesso avviso Cualbu: «L’assessore si doti al più presto di una squadra capace e competente, che comprenda le esigenze del comparto, le filiere su cui puntare e soprattutto ricordi sempre e onori gli impegni presi in campagna elettorale dalla presidente Todde».

