Agricoltura e allevamento, le idee dei candidati a confronto 

Agricoltura e allevamento temi caldi del confronto elettorale a Sestu in vista delle elezioni amministrative del 7 e 8 giugno.

Michele Cossa , candidato della coalizione di centrodestra: «L’agricoltura non è solo economia: è identità. Sestu è cresciuta attorno al lavoro della terra. Puntiamo a restituirle il posto che merita. Il Comune può incidere su competitività e ricambio generazionale: viabilità rurale, sicurezza con la Compagnia barracellare, sostegno alle imprese nelle interlocuzioni con Regione e Laore. Sarà valutata l’attivazione di una Denominazione comunale di origine (DeCo) per valorizzare le produzioni tipiche sestesi, partendo dall’aggiornamento del censimento esistente. Per attrarre giovani in agricoltura non servono altri corsi ma modelli reali, aziende che funzionano e si possono visitare».

Michela Mura , leader del Campo largo: «Nei giorni scorsi con l'eurodeputato Giuseppe Lupo e l'assessore regionale all'agricoltura Francesco Agus abbiamo incontrato le cooperative agricole, ci sono ingenti fondi Ue sul piatto, finora poco sfruttati, fino al 2034: 433 miliardi per gli investimenti in agricoltura, 520 per la transizione verde. Servono strumenti, supporto e programmazione. il Comune deve essere un raccordo con la Regione e facilitare l'accesso ai fondi europei. Le mie proposte: un ufficio dedicato all'accesso ai fondi europei, misure per il ricambio generazionale, sostegno all’innovazione, promozione dei consumi sul mercato interno e interventi per i problemi idrici».

Antonio Manca , della civica Sestu Terra Mia: «Prevediamo il sostegno alla filiera del marchio DeCo per promuovere le nostre eccellenze, mercato a km zero, turismo esperienziale legato al mondo rurale, tradizioni e prodotti locali. L’agricoltura deve tornare al centro dell’azione amministrativa. Crediamo inoltre in un rapporto costante con agricoltori e allevatori, manutenzione delle strade rurali, strumenti concreti di supporto al comparto. Difendere l’agricoltura significa investire nel futuro e nell’identità di Sestu».

Ercole Jonny Loi , candidato della civica “Sestu Avanti”, non ha voluto rilasciare dichiarazioni.

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