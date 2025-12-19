VaiOnline
Tennis.
20 dicembre 2025 alle 00:25

Agli “assoluti” oggi si giocano le semifinali 

Tempo di semifinali nei Campionati Assoluti sardi in corso di svolgimento sui campi in green set del Tc Terranova. Nel singolare maschile, continua il percorso della testa di serie numero 1 Nicola Porcu, che in tre match ha ceduto appena sette giochi. Nei quarti di finale, l'alfiere del Tc Cagliari ha regolato 6-2, 6-0 Mattia Secci. In semifinale sfiderà Simone Muresu, che prosegue il suo ottimo torneo eliminando 6-1, 6-4 Davide Vargiu. Dall'altra parte ci sono Lorenzo Rocco, che ha superato 6-3, 6-2 il numero 3 Matteo Mura, e Alberto Sanna che, infilandosi nel corridoio lasciato scoperto dall'assenza della testa di serie numero 2 Niccolò Dessì, ha superato 6-4, 6-1 Andrea Mendola. Nel singolare femminile, tutto secondo pronostico per le sorelle Dessolis, prima due teste di serie. Barbara ha regolato con un doppio 6-1 Eleonora Atzei e sfiderà per un posto in finale la numero 4 Roberta Sechi, che ha regolato con un doppio 6-1 Aurora Deidda. Marcella, ha superato 6-1, 75 Alessandra Pezzulla e affronterà la numero 3 del seeding Carolina Cicu, che ha battuto 6-2, 6-2 Eleonora Baroni. In programma oggi anche le finali dei tabelloni di doppio maschile, femminile e misto.

