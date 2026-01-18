Agitòriu, il cinema torna in Barbagia 

Desulo investe sul cinema come strumento di promozione culturale, grazie alla neonata associazione Agitòriu Aps che dà vita a una nuova stagione in Barbagia-Mandrolisai. Iniziativa partita da un gruppo di appassionati locali. La scorsa domenica ha visto la comunità partecipare in massa alla proiezione del film “La vita va così”, del regista Roberto Milani. Troppo piccoli i locali delle scuole medie per contenere la fiumana giunta da tutto il paese e dal circondario, sfidando le temperature rigide, del post nevicata sul Gennargentu. Per il sodalizio quello del cinema è un progetto ampio che partendo da Desulo punta a valorizzare tutto il territorio attraverso le arti, la partecipazione e il benessere culturale.

Sala gremita

Grande la soddisfazione del presidente del Collettivo Giancarlo Palermo: «La proiezione del film “La vita va così” ha riportato il cinema al nostro paese, coinvolgendo quasi 200 persone, tra giovani, anziani e pubblico arrivato anche dai centri vicini, che hanno accolto l’iniziativa con due grandi applausi». Un risultato che ha superato ogni aspettativa e in poche ore ha visto arrivare diverse richieste per proiezioni anche ad Aritzo, Tonara e Belvì. «Per Agitòriu Aps - dice Palermo - non si è trattato soltanto di una serata cinematografica, ma di un gesto simbolico: dimostrare che creare cultura a Desulo è possibile, a patto di fare rete e di credere nel valore degli spazi comuni». I promotori ringraziano cittadini, sponsor (fra cui il centro commerciale naturale), il Comune di Desulo «che - come racconta il giornalista Francesco Pintore, tra gli animatori dell’iniziativa - ha concesso l’utilizzo della sala multimediale, uno spazio che potrebbe diventare un punto di riferimento per iniziative culturali future. In tanti ci hanno chiesto di insistere con il cinema. La riuscita della manifestazione è stata resa possibile grazie al sostegno dei commercianti e delle aziende del paese».

Il futuro è adesso

Nonostante alcuni disagi organizzativi superati dal lavoro di squadra, lo sguardo è già al futuro. «Agitoriu - rilancia Palermo - tornerà presto con un nuovo appuntamento al cinema che sarà una bellissima sorpresa verso una comunità viva, capace di riconoscersi nella cultura come bene comune. Possiamo solo anticipare che nei nostri programmi c’è la proiezione a breve del film di Checco Zalone». Soddisfatto anche il sindaco Gian Cristian Melis che plaude all’iniziativa e annuncia «massimo sostegno al lavoro di Agitòriu per lo sviluppo locale. Il cinema - dice - può essere volano di sviluppo culturale e coinvolgimento di intere generazioni. Le iniziative poste in campo da questa associazione lo dimostra e fanno bene alla nostra comunità e a tutto il territorio».

RIPRODUZIONE RISERVATA