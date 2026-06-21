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22 giugno 2026 alle 00:34

“Agitare coca cola” all’Alguer Summer Festival 

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È già disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica “Agitare coca cola”, il nuovo singolo di Tommaso Paradiso pubblicato per Columbia Records – Sony Music Italy, accompagnato dal videoclip su YouTube.

Racconto di un amore estivo gassato e imprevedibile, “Agitare coca cola” racchiude tutta la tensione elettrica di quell’incontro improvviso che ti rifà fare quei film e poi svanisce. L’adrenalina degli sbagli, le sponsorizzate che ti fregano, le notti di Champions League, le foto che spaccano il telefono: frammenti sparsi di un’infatuazione contemporanea messi a fuoco attraverso lo sguardo cinematografico e la malinconia solare di Tommaso Paradiso – con la produzione di Simonetta – in un pop d’autore destinato ad accompagnare l’estate 2026. Il videoclip – diretto da YouNuts! – è un viaggio tra immagini oniriche e paesaggi sospesi, in cui sogno e memoria si intrecciano in un racconto visivo. Lo script esplora un’estetica ispirata all’immaginario Dreamcore nato sul web, che dà forma alla dimensione del sogno attraverso scenari al tempo stesso familiari e stranianti, nostalgici e surreali.

Dopo il grande successo de “I romantici” – certificato Disco d’Oro – e del tour nei Palasport, Tommaso Paradiso è pronto a tornare dal vivo con una serie di appuntamenti estivi nel mese di luglio. In scaletta, oltre alle canzoni del nuovo album “Casa Paradiso” e ai pezzi più iconici del suo repertorio, ci sarà anche il nuovo singolo “Agitare coca cola” pronto a incontrare il pubblico per la prima volta nella dimensione del live. L’appuntamento in Sardegna è per il 25 luglio all’Alguer Summer Festival di Alghero.

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