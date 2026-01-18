Aggredisce il rivale con una bottiglia rotta: fermato per rapina 

Ancora reati in centro, nella zona “rossa”, con il pronto intervento dei carabinieri che hanno arrestato un 29enne della Guyana Francese per aver rapinato, ferendolo con una bottiglia rotta, un cittadino del Marocco e con un altro fermo, per furto, di un 50enne rumeno bloccato all’uscita di un supermercato di viale La Plaia. E durante i servizi svolti durante la notte tra venerdì e ieri hanno permesso di identificare una sessantina di persone con la denuncia di un 32enne marocchino, residente a San Sperate, per ricettazione e per aver violato l’ordinanza del prefetto che lo aveva già allontanato dall’area urbana controllata, e di un 50enne di Serramanna che alla guida dell’auto si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti.

Il servizio

L’attività dei carabinieri era programmata e così i militari sono potuti intervenire in tempi rapidi appena sono arrivate le segnalazioni di pericolo. In azione c’era il personale del nucleo radiomobile della compagnia e delle stazioni di Sant’Avendrace e Capoterra. Un servizio di prevenzione e contrasto della microcriminalità nel centro città. E il primo intervento è scattato in via Roma per la richiesta di alcune persone preoccupate per un’aggressione. I militari hanno così bloccato Silvo Maruan De Berry, 29 anni, senza fissa dimora: secondo le accuse avrebbe tentato di rapinare un giovane marocchino, colpendolo a un braccio con una bottiglia rotta e ferendolo. Su disposizione del pm di turno è stato accompagnato in carcere. Poco dopo l’arresto di Gigi Sibi Puntinelu, 50 anni, fermato con 24 bottiglie di alcolici e altri prodotti alimentari portati via, secondo le accuse, da un supermercato di viale La Plaia all’interno di una borsa schermata. È stato arrestato per furto, finendo ai domiciliari in attesa del processo per direttissima.

Le denunce

Nei guai anche un giovane marocchino trovato in possesso di un paio di cuffie wireless di valore, probabilmente provenienti da un furto, e in passato già allontanato dalla zona rossa. E un altra denuncia a carico di un conducente di un’auto: non si è voluto sottoporre ai controlli per verificare l’eventuale assunzione di droghe. (m. v.)

