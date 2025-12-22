VaiOnline
Lanusei.
23 dicembre 2025 alle 00:47

Agenzia di viaggi premiata a Barcellona 

Un'agenzia di viaggi di Lanusei è tra le migliori del centro Italia. Il riconoscimento ad Aquila Bianca è arrivato durante la rassegna Protagonisti del Mare 2025 giunta alla sua trentesima edizione. Trenta, curiosa coincidenza, come gli anni di vita dell’agenzia fondata dall’imprenditore di Ilbono Ilario Fois quando lui aveva 29 anni.

A ritirare il premio, a bordo della nave Costa Smeralda ormeggiata a Barcellona, Andrea Franceschi, responsabile della clientela individuale dell’agenzia (nove persone nello staff, partnership di alto livello) che ha conquistato per il secondo anno consecutivo il “trofeo” per la migliore agenzia Costa Club dell'Italia centrale quanto a fidelizzazione della clientela.

Protagonisti del Mare è il momento clou del calendario commerciale di Costa per il mercato italiano. L’azienda premia le agenzie di viaggio per area geografica e secondo diversi parametri. «Per noi – dice Ilario Fois – si tratta di un riconoscimento importante, soprattutto di una conferma visto che eravamo stati premiati anche nel 2024 sempre per la fidelizzazione della clientela. Il brand Costa ce lo ha riconosciuto e ne siamo onorati. Ed è proprio la soddisfazione dei clienti è alla base del nostro successo».

