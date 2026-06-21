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Serramanna.
22 giugno 2026 alle 00:36

Addio all’incrocio maledetto 

Lavori in corso per realizzare la rotatoria all’ingresso da Nuraminis 

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Nasce la rotatoria tra la Provinciale 54 Serramanna-Nuraminis e viale Cimitero. È un’opera attesa da oltre vent’anni (i primi progetti sono dei primi anni Duemila, le operazioni erano state avviate e subito interrotte), inserita nei programmi di diversi sindaci che si sono avvicendati a Serramanna, ma rimasta un’incompiuta. «Un cantiere importante che restituirà un ingresso al paese, per chi proviene dalla Provinciale per Nuraminis, più sicuro e decoroso. I lavori sono in corso da qualche settimana e la fine è prevista entro l’estate: il passo successivo sarà connettere la rotatoria a corso Repubblica e completare, così, la circonvallazione est del paese», annota il sindaco di Serramanna, Gabriele Littera.

Disagi temporanei

Il cantiere, affidato a un’impresa cagliaritana, impone limitazioni alla circolazione (velocità a 30 chilometri orari, restringimento di carreggiata e predisposizione di un percorso pedonale) nell’area dei lavori, che rappresentano il primo stralcio di un’opera da 680mila euro, finanziati per 380 mila euro dal Comune e per trecentomila dalla Regione. Il progetto, inserito nel piano triennale delle opere pubbliche del Municipio di Serramanna, riguarda il completamento della circonvallazione sud-est, che consentirà di allontanare il traffico (in particolare, quello dei mezzi ingombranti) dal centro. Da corso Repubblica a corso Europa, passando per la rotatoria in fase di realizzazione nel primo tratto della Sp 54 vicino all’ex Cantina sociale, a viale Cimitero: questo il percorso della circonvallazione sud-est che consentirà di bypassare il centro cittadino, da un lato all’altro delle Strada statale 196 dir. Una concreta alternativa alla circonvallazione sud-ovest, realizzata nel quadro dei lavori per il raddoppio della linea ferroviaria, utilizzata ormai da diversi anni.

Più sicurezza

A Serramanna la rotatoria è attesa perché interessa un punto nevralgico della circolazione molto trafficato e insidioso, teatro in passato di diversi incidenti. In uno di questi, il 3 dicembre del 2015, perse la vita il pensionato Leonardo Lasio, 77 anni. In sella alla sua bicicletta elettrica, si apprestava ad attraversare l’incrocio tra via Cimitero e la Sp 54 Serramanna-Nuraminis ma fu urtato da una vettura, cadde a terra e, nonostante i soccorsi, morì praticamente sul colpo.

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