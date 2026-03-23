Addio alla storica pasticcera 

Cordoglio a Iglesias per la scomparsa, a 95 anni, della storica pasticcera Anna Invidia. Il suo negozio di dolci sardi, che fino a pochi anni fa ha gestito con la sorella Maria, rappresenta una delle pasticcerie tipiche più antiche di Iglesias. Recentemente, l’amministrazione comunale ha premiato le due donne per gli ottant’anni di attività che ora viene portata avanti dalle nipoti. La sua scomparsa ha destato molta commozione tra i cittadini, che potranno oggi, alle 15.30, nella cattedrale di Santa Chiara. (s. a.)

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