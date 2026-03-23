VaiOnline
Iglesias.
24 marzo 2026 alle 00:26

Addio alla storica pasticcera 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Cordoglio a Iglesias per la scomparsa, a 95 anni, della storica pasticcera Anna Invidia. Il suo negozio di dolci sardi, che fino a pochi anni fa ha gestito con la sorella Maria, rappresenta una delle pasticcerie tipiche più antiche di Iglesias. Recentemente, l’amministrazione comunale ha premiato le due donne per gli ottant’anni di attività che ora viene portata avanti dalle nipoti. La sua scomparsa ha destato molta commozione tra i cittadini, che potranno oggi, alle 15.30, nella cattedrale di Santa Chiara. (s. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il referendum

Meloni: «È un’occasione persa ma andiamo avanti come sempre»

La premier incassa la sua prima sconfitta: «Fatto quanto promesso» 
Il referendum

Cade la riforma della giustizia In Sardegna i No sfiorano il 60%

Bocciata la proposta di cambiamento della Costituzione con il 53,7% dei voti 
Roberrto Murgia
Il referendum

«Troppe falsità e bugie Ha prevalso la paura»

Sul fronte del Sì politici e avvocati delusi: «Ora se ne riparlerà tra almeno vent’anni» 
Cristina Cossu
La sentenza

La Corte d’Appello boccia la decadenza

Caso Todde, accolto il ricorso della difesa. Confermata la sanzione da 40mila euro 
Francesco Pinna
il conflitto

Khamenei, mistero fitto: «Non risponde ai messaggi»

Non è chiaro chi sia a condurre i negoziati per il regime Il nuovo leader continua a non farsi vedere in pubblico 