Addio a Stefano Vavoli Quante maglie nell’Isola 

È morto Stefano Vavoli, avrebbe compiuto fra pochi giorni 65 anni. Storico portiere – fra i tanti club dove ha militato – del Sant’Elena di Quartu, Vavoli se ne è andato improvvisamente la notte scorsa, proprio a Quartu dove si era stabilito al termine della sua carriera agonistica. Nato a Terracina nel 1960, è cresciuto nel Genoa, per poi passare al Sant’Elena nel 1983, nel Sorso nel 1984 e quindi la stagione dopo l’esordio in Serie A con il Verona. In Sardegna poi ha vestito le maglie del Monteponi Iglesias, del Muravera e del Dolianova.È stato anche preparatore dei portieri in diverse squadre dilettantistiche.

Il presidente del Comitato Regionale Gianni Cadoni lo ha ricordato ieri con una nota diffusa in serata. (red. spo.)

RIPRODUZIONE RISERVATA