23 dicembre 2025 alle 00:46

Addio a Stefano Vavoli Quante maglie nell’Isola 

È morto Stefano Vavoli, avrebbe compiuto fra pochi giorni 65 anni. Storico portiere – fra i tanti club dove ha militato – del Sant’Elena di Quartu, Vavoli se ne è andato improvvisamente la notte scorsa, proprio a Quartu dove si era stabilito al termine della sua carriera agonistica. Nato a Terracina nel 1960, è cresciuto nel Genoa, per poi passare al Sant’Elena nel 1983, nel Sorso nel 1984 e quindi la stagione dopo l’esordio in Serie A con il Verona. In Sardegna poi ha vestito le maglie del Monteponi Iglesias, del Muravera e del Dolianova.È stato anche preparatore dei portieri in diverse squadre dilettantistiche.

Il presidente del Comitato Regionale Gianni Cadoni lo ha ricordato ieri con una nota diffusa in serata. (red. spo.)

