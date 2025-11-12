Addio a Franco Pisu, il creatore del “Biffi” 

Aveva lasciato la sua creatura più amata nel 1996, quando a 68 anni aveva venduto l’American Bar Biffi a Ivan Mereu che, da allora, lo sta portando avanti con varie e importanti novità, ma tenendo vivo sempre lo spirito iniziale. Ora, a 86 anni, è morto Francesco Pisu, per tutti Franco, uno dei più noti barman della città che, nel 1978, aveva creato il noto cocktail bar di via San Giovanni, gestendolo poi per 56 anni.

Già negli anni Ottanta il “Biffi” era diventato un punto di riferimento per il popolo della notte, grazi al prestigio e all’esperienza dell’esperto barman, ritenuto da tutti un artista dello shaker. Con il suo stile pacato, l'eleganza dei modi e l'abilità nel servire i clienti, coccolandoli con creazioni fatte appositamente per accontentare i loro gusti, Franco era il papà di tutti i cultori cittadini di cocktail e drink. Nel 1952 a 12 anni iniziò la sua carriera al bar dell'Olympia, l'ex cinema di via Roma, poi varie stagioni al Lido, al Sita (ex Arst), fino al trasferimento in Svizzera e poi a Torino, dove ha trascorso 18 anni. Tornato in città aprì il Biffi a pochi passi dal Bastione. «Quando sono arrivato nel 2006», racconta Ivan Mereu, che da allora porta avanti la tradizione del Biffi, «Franco era già stanco, ma aveva visto in me un suo successore. Nello spirito l’ho lasciata come lui l’aveva creato, svecchiandolo un po’». (fr.pi.)

