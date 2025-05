Accoltellata a una gamba, misteriosa aggressione 

«Aiutatemi, sono stata accoltellata a una gamba». Momenti di paura e grande apprensione ieri, verso le 19, nel supermercato SuperPan di via Castiglione quando una giovane è entrata nel punto vendita per trovare rifugio dopo un’aggressione avvenuta nella zona. Immediati i soccorsi da parte della responsabile, del personale e di una cliente – un medico fuori servizio – prima dell’arrivo del 118 con il successivo trasporto su un’ambulanza della ferita al Brotzu. Alla 25enne è stato assegnato un codice giallo. Per fortuna le ferite alla gamba, almeno tre, non sarebbero profonde. I carabinieri della compagnia sono al lavoro per risalire all’uomo che ha colpito la donna, poco collaborativa con i militari.

La paura

«Ero vicina all’ingresso quando è arrivata una giovane. Con le mani si teneva una gamba. Pensavo non si sentisse bene. Poi ho visto che perdeva sangue». La responsabile del supermercato di via Castiglione ha dato immediatamente l’allarme, chiamando il 118. Ma i primi soccorsi sono stati dati da una dottoressa, fuori servizio, che si trovava nel market per fare la spesa. «Le ha prestato subito delle cure in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. Anche noi le abbiamo dato assistenza così come altri clienti». Poi la 25enne è stata accompagnata al Brotzu dal personale del 118. Tre o quattro i fendenti alla gamba probabilmente con un coltello (e comunque con qualcosa di appuntito): ma fortunatamente le ferite non sono state particolarmente profonde. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

Le ricerche

Per capire cosa sia accaduto e per risalire al responsabile sono arrivati i carabinieri della stazione di Sant’Avendrace. Hanno identificato la donna ferita prima che venisse portata in ospedale su un’ambulanza. Non ha voluto fornire particolari sull’aggressione e soprattutto non ha detto niente su chi l’avesse colpita con un coltello. È sembrata anche in stato confusionale mentre parlava con il personale medico. I militari hanno subito ascoltato alcune persone che si trovavano all’esterno del supermercato e delle altre attività commerciali di via Castiglione, nella speranza di ottenere qualche elemento utile alle indagini. Sono state inoltre acquisiste le immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Si sta cercando un uomo che spesso è stato visto in compagnia della giovane: i due sarebbero dei senza fissa dimora che trovano riparo in giacili di fortuna proprio dalle parti di via Castiglione. Inoltre si cerca di capire dove sia avvenuto l’accoltellamento e il movente.

RIPRODUZIONE RISERVATA