Il Papa tennista e il numero uno: «Giochiamo?» 

Roma. Non avranno giocato una partita, ma un primo incontro tra Papa Leone XIV e Jannik Sinner c'è stato. Le racchette le ha portate il numero 1 del mondo, una delle quali in dono al nuovo Pontefice. «Se vuole giocare un po'...», sorride Jannik. Certo, l'udienza privata si tiene in una delle sale alle spalle dell'Aula Paolo VI, tra lampadari e altri oggetti di inestimabile valore. «Qui è meglio di no, lasciamo stare», gli ha risposto sorridendo il Papa che forse ci avrà pensato, da appassionato tennista, a fare due scambi con il campione che adesso tutto il mondo invidia all'Italia. «Ma a Wimbledon mi lascerebbero...», ha aggiunto il Santo Padre, intendendo che sul famoso campo del circolo londinese, quello dell'All England Club, lo avrebbero fatto giocare con la nuova racchetta. D'altronde Leone XIV di bianco era già vestito, mentre Sinner si è presentato in abito scuro e accompagnato dai genitori e dal presidente della Federazione Italiana Tennis e PadeI, Angelo Binaghi. Al Papa è stata poi regalata dal massimo dirigente del tennis nazionale anche una tessera della federazione dopo che, non appena eletto, aveva ricevuto l'invito agli Internazionali da parte di angelo Binaghi.

La passione di Prevost per il tennis, infatti, è ormai cosa nota, al punto che lo stesso Pontefice nei giorni scorsi, incalzato dai giornalisti, aveva scherzato, dicendosi pronto a organizzare una partita, a patto che non ci fosse proprio Sinner, giocando – secondo interpretazioni giornalistiche – sulla traduzione dall'inglese in italiano del cognome del tennista (“peccatore”). «Giocare con lui? Adesso mi mettete in difficoltà. Vediamo, sono felice che gli piaccia il tennis», aveva risposto Sinner in quegli scambi a distanza che hanno anticipato la visita a sorpresa in Vaticano.

Faccia a faccia

Alla fine un incontro c'è stato, a meno di una settimana dalla fumata bianca (e di fatto il tennista è la prima “personalità” che vede), ed è stato all'insegna della cordialità tra chiacchiere e risate. Ha avuto modo anche di vedere e commentare i trofei, portati dalla federazione in Vaticano, la Davis e la Billie Jean King Cup vinti dalle nazionali italiane maschili e femminili lo scorso novembre a Malaga. Poi il siparietto con i genitori Hanspeter e Siglinde, ai quali Leone XIV chiede se parlino tedesco in casa. Affermativa, la risposta del numero 1 del mondo, prima di ricevere i complimenti per la gara vinta contro Cerundolo che lancia l'azzurro ai quarti di finale dove affronterà Casper Ruud (la sfida è in programma alle 19 sul Centrale, dove poco prima scenderà in campo anche Jasmine Paolini per la semifinale). «Hai vinto», gli dice Prevost, e Sinner replica: «Ci siamo riusciti». E poi ancora: «Siamo in gioco, all'inizio del torneo era difficile ma con tre partite abbiamo preso ritmo». Poi, definisce «un onore immenso» l'incontro, ricalcando anche le parole di Binaghi. «Una giornata che non dimenticheremo mai - dice il presidente federale - abbiamo respirato tutta la passione che Leone XIV ha per il nostro sport e questo ci ha riempito di orgoglio. Speriamo di poter abbracciare di nuovo il Santo Padre al più presto, magari su un campo da tennis».

Pudore sportivo

Jannik, dopo aver vinto con de Jong al terzo turno a chi gli chiedeva se gli sarebbe piaciuto giocare con il Papa rispondeva con le mani tra i capelli per l'imbarazzo. Pudore che si è trasformato in orgoglio per un incontro che non capita tutti i giorni, ma Sinner dopo aver battuto anche Cerundolo lo aveva detto. «Lascerò un po' la racchetta per pensare anche ad altro prima dei quarti». Ieri si è allenato, nel cuore ancora quegli scambi speciali con il Papa tennista.

