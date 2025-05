«Competente, appassionato, Leone XIV è uno sportivo» 

«Sì, è stata una giornata indimenticabile». Angelo Binaghi lascia il Vaticano con l’immagine dei sorrisi fra Leone XIV e il suo campione ancora negli occhi. «Ero stato per due volta in udienza da Papa Francesco, ma sempre un appuntamento pubblico, mai ero stato ammesso a una udienza privata». Nell’ultimo incontro con Papa Bergoglio, il presidente federale gli aveva regalato una racchetta. Binaghi racconta come è nato questo appuntamento tenuto top secret fino a cose fatte: «Come sapete, avevamo mandato una lettera d’invito al Santo Padre appena eletto, conoscendo la sua passione per il nostro sport», sottolinea, «lunedì siamo stati chiamati per fissare in Vaticano un incontro, abbiamo organizzato in totale segreto». Con Jannik e Binaghi, erano presenti i genitori Hanspeter e Siglinde, la signora Binaghi, il manager del tennista Alex Vittur e Michelangelo Dell’Edera, direttore dell'Istituto di formazione dei tecnici federali.

«Sinner gli ha regalato le sue racchette originali, quelle con cui gioca, il Papa ha apprezzato molto», racconta un Binaghi visibilmente emozionato, «il Santo Padre ci ha raccontato che ha giocato a tennis il giorno prima che iniziasse il Conclave». Binaghi lo descrive «informato su tutte le partite, un uomo appassionato, competente, sportivo e pronto alla battuta».

Due palleggi

Nella sala dell’incontro sono risuonate le risate dei presenti quando Sinner ha proposto a Leone XIV, un po’ per gioco e magari anche per rompere il ghiaccio, di fare due palleggi. «Sì, è stato molto divertente, magari una prossima volta». Ma, per ora, non nei giardini di San Pietro, perché – segno dei tempi – «da loro non c’è più il campo da tennis, è stato sostituito con un campo da padel». Sarà cura della Federtennis, magari, occuparsi dell’esigenza del Santo Padre?

Aspettando le prossime mosse dei numeri 1 del tennis mondiale e nazionale sul tema, Binaghi incassa un altro successo, questa volta senza il Foro Italico sullo sfondo: è la prima personalità istituzionale ricevuta in via ufficiale dal Papa, un “sorpasso” sulla politica e su altri settori della scena internazionale figlio – anche – del clamoroso successo del tennis italiano. E della voglia del Papa tennista, così lo hanno ribattezzato le testate giornalistiche nazionali e internazionali, di incontrare faccia a faccia il più forte giocatore del mondo del suo sport preferito. «E come si sente?», ha chiesto il Papa a Sinner, «stiamo andando meglio, all’inizio non è stato facile», ha risposto un «onoratissimo» Jannik. «Speriamo di poter abbracciare di nuovo il Santo Padre al più presto, magari su un campo da tennis», l’obiettivo di Binaghi. Il presidente medita un altro colpo, c’è solo da capire dove potrà accadere.

