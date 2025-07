«Abbiamo festeggiato come fosse la prima volta» 

Undicesimo successo di Giovanni Atzeni, noto a tutti con il nome di “Tittia”, nel Palio di Siena. Sempre più vicino al record di 14 di Aceto, Andrea Degortes, obbiettivo del fantino sardo originario di Nurri. E tutta la comunità del paese del Sarcidano ha seguito con la stessa emozione e la stessa gioia delle altre dieci volte.

«Siamo orgogliosi», ha commentato la sorella Gina, «questo Palio aveva un sapore diverso e siamo felicissimi di quello che ha fatto». Giovanni continua dunque a lavorare con umiltà e con dedizione, ha lasciato la Sardegna proprio per seguire un sogno che sta costruendo Palio dopo Palio. «Si merita questi successi», ha aggiunto Gina, «sulla pista del Palio fa cose incredibili».

Una vittoria dal sapore più dolce soprattutto dopo la corsa di agosto del 2024 dove Tittia è uscito sconfitto nonostante fosse favorito. Non si è fatto scoraggiare e ha rivinto. E a Nurri si è fatto festa come se per la prima vittoria. (s. g.)

