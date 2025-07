A Santa Cristina rullano i tamburi: «Basta speculazioni» 

A Santa Cristina, davanti al pozzo sacro, i tamburi rullano mentre i manifestanti intonano Procurade ‘e Moderare. Il flash mob davanti a uno dei luoghi più iconici della Sardegna si è risolto con una sorta di dichiarazione di guerra alle rinnovabili.

Il flash mob

«Tra on shore e off shore la Sardegna prevede progetti per altre cinquemila pale», dice Davide Fadda, portavoce del Presidio permanente del popolo sardo, che ieri sera ha dato vita alla manifestazione. «Se arrivassero tutte assieme, la Sardegna sarebbe invasa da circa quattrocento navi. Ma la questione è: quelle navi non devono partire. Per questo la mobilitazione deve passare a uno step successivo: basta palloncini e flash mob. Vanno superate le divisioni create per i piccoli vantaggi che dalla rivolta possono avere partitini che comunque resterebbero allo zero virgola. Questo è un conflitto che ci deve vedere compatti». Il prossimo passo, dal 15 al 18 luglio, sarà una marcia su Barumini».

In Gallura

E mentre le note di Procurade ‘e Moderare risuonano nel cielo di Paulilatino, in Gallura sono iniziati gli espropri per realizzare un parco off shore da 17 pale nelle campagne tra Olbia, Tempio, Padru, Berchidda e Monti. Molti cittadini sono ignari delle centinaia di espropri in atto, altri invece stupiti dalle valutazioni, non non sempre in linea con il valore produttivo di quelle terre.

Il Coordinamento Gallura fa le barricate: «Vigneti, orti, boschi, uliveti, frutteti, zone pregiate in fase di rimboschimento, seminativi, pascoli, terreni fertili che noi utilizziamo per vivere e per mangiare: è stato tutto sequestrato per arricchire pochi sconosciuti. La cosa che più ci indigna è vedere il prezziario: cioè i prezzi che hanno affibbiato, non si sa in base a quali calcoli, ai nostri beni. Ma davvero un vigneto pregiatissimo può essere valutato secondo parametri stabiliti da gente che non ne ha mai visto uno? Da gente che non si fa alcuno scrupolo a distruggere l’economia di un’intera comunità? Quanto vale una vigna? Devono venire loro a dircelo? Forse che noi non lo sappiamo già? Ma quanto vale il Vermentino di Monti? Quale prezzo può avere il Mirto di Telti? E i pascoli di Berchidda?».

Sit-in per Sant’Elia

Intanto oggi dalle 10 è confermato dai Comitati del Sud Sardegna per la Pratobello il flash mob in viale San Bartolomeo a Cagliari contro il maxi parco fotovoltaico di 37 ettari che il 4 giugno la Difesa Servizi Spa, società in house del ministero della Difesa, ha messo a gara per individuare operatori economici disposti a installare e gestire impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nel colle di Sant’Ignazio a Sant’Elia e in 22 aree militari in Italia.

A Roma

La deputata Francesca Ghirra ha presentato un’interrogazione ai ministri della Difesa, dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e della Cultura per evitare che si possa compiere uno scempio. «La transizione energetica impone alla nostra Isola sforzi enormi per riuscire ad abbandonare le fonti fossili e creare energia pulita. Si tratta di un tema su cui si è attivato un importante e acceso dibattito ed è francamente incomprensibile la ragione per cui il Governo da un lato frena sull’emanazione del cosiddetto “Decreto Sardegna”, che darebbe risposte alle nostre industrie e contribuirebbe a contenere i costi dell’energia anche per le utenze domestiche, e dall’altro decide di cedere uno dei compendi più belli e vincolati della città di Cagliari per realizzare un parco fotovoltaico», dichiara la parlamentare dei progressisti. «Parliamo di un colle vincolato sotto il profilo paesaggistico e idrogeologico su cui si trovano importanti beni di natura storico culturale, come il Forte di Sant’Ignazio, la Torre del Prezzemolo, la Torre dei Segnali, la Batteria antiaerea C-135, che devono essere semmai tutelati e valorizzati. Ho chiesto ai ministri competenti di valutare l’annullamento in autotutela della parte del bando che riguarda Sant’Elia e di procedere alla cessione delle aree alla Regione, come previsto dall’articolo 14 del nostro Statuto autonomistico».

RIPRODUZIONE RISERVATA