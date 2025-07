Migranti, l’Isola raccoglie la sfida 

Più delle parole racconta il colpo d’occhio sulla sala: visi di tutti i colori, teste di donna coperte dal velo o dalle treccine, un’umanità planetaria rappresentata nella sala congressi del museo archeologico di Olbia. La città gallurese, simbolo di integrazione – e insieme di crescita – con il suo 10,5 per cento di popolazione straniera è il «porto sicuro» scelto dall’assessorato regionale al Lavoro per la prima conferenza sull’immigrazione.

Accoglienza, integrazione e sviluppo territoriale è il tema della mattinata, coordinata da Franco Siddi, il momento istituzionale dei due giorni di lavori. «Noi siamo un popolo di migranti», ha esordito la presidente Alessandra Todde: «Conosciamo bene la storia di Antonio Gramsci, Gavino Ledda, Grazia Deledda e nel mio piccolo lo sono stata anch'io, andando a studiare e poi a lavorare negli Stati Uniti. In Sardegna 55 mila donne e uomini migranti fanno parte della nostra comunità, fanno lavori che in molti non vogliamo più fare, i loro figli sono a scuola con i nostri. Vogliamo fare della Sardegna una piattaforma nel Mediterraneo di pace, di inclusione, di futuro, aperti al mondo».

Comuni in prima linea

«L’immigrazione non è un problema tecnico ma una sfida», per il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini. Una sfida raccolta prima di tutto dai Comuni. «Non sono un luogo accessorio – ha detto la presidente dell’Anci Daniela Falconi – è il luogo dove i migranti vivono e dove prende forma concreta l’accoglienza, dove si costruiscono reti e si evidenziano i limiti strutturali». I Comuni chiedono una legge regionale aggiornata e un quadro normativo efficace che ne valorizzi il ruolo. «Olbia è una città simbolo di integrazione e per noi è ormai un dato metabolizzato», è il parere del sindaco di casa Settimo Nizzi: «Ed è una città forte per questo motivo».

Gli impegni

«La mobilità umana è una componente fondamentale della storia passata e presente della Sardegna», ha detto nelle sue conclusioni l’assessora al Lavoro Desirè Manca: «La Regione Sardegna intende rinnovare il proprio impegno per costruire una società inclusiva, giusta e dinamica affinché tutti i cittadini, italiani e di paesi terzi, possano contribuire e partecipare allo sviluppo sostenibile dell’isola». Ed é la base della dichiarazione finale che ha chiuso la prima conferenza. Tra gli impegni la possibile riforma della Legge regionale sull’immigrazione da ripensare «come legge per l’inclusione e la cittadinanza attiva». La Regione intende prevedere «risorse dedicate e un forte ancoraggio alle politiche pubbliche territoriali, economiche e sociali, a beneficio di tutta la popolazione residente sull’isola». Tra le misure l'Osservatorio contro lo sfruttamento lavorativo, «che oltre essere uno strumento di analisi e monitoraggio del mercato del lavoro e delle caratteristiche del rapporto domanda-offerta, avrà il compito di supportare la programmazione, la definizione di progetti e l'individuazione degli interventi più efficaci». I dati economici dicono che in Sardegna ci sono 26.400 lavoratori stranieri e 10.628 imprese per un Pil prodotto pari a 1177 milioni.

Le storie

L’integrazione nasce anche dal dialogo religioso e dopo il vescovo Roberto Fornaciari interviene l’imam di Olbia Hamadi Maaloui. «Ho vissuto 25 anni nel mio paese e 30 in Sardegna – dice –l’integrazione è un meccanismo che deve andare nelle due direzioni». Sul palco i testimoni della Sardegna multietnica. Felix Adandedjan, Consulta regionale per l’immigrazione, chiede di piantare tre semi: «Partecipate, criticate, proponete». Athier Momar, senegalese, orafo, ad Olbia da 25 anni, due figli, racconta dei problemi per trovare un alloggio. Said Hanine, mediatore culturale marocchino, da 33 anni in Sardegna parla di lavoro precario e guarda alla seconda generazione: «Devono conoscere l’italiano e la lingua di origine perché bisogna preservare l’identità». Di seconda generazione lo studente cinese che pone l’accento sulle barriere linguistiche. Raha Tanisha, giovane studentessa del Bangladesh sente più forte il peso della discriminazione soprattutto religiosa: «Su di noi ci sono ancora troppi pregiudizi e troppa gente identifica i musulmani come terroristi». Fuori dal museo che racconta una storia millenaria di incontri di civiltà sventola uno striscione incoraggiante “A favore di ogni popolo”.

