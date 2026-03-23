A Siniscola venerdì una giornata con Carlo Lucarelli  

Sarà Carlo Lucarelli, tra i più autorevoli scrittori italiani di noir e narrativa crime, a chiudere venerdì la rassegna letteraria “Storie tra le pagine” di Siniscola, a cura dei Dialoghi con l’autore.

La mattinata sarà dedicata agli studenti dell’Istituto Michelangelo Pira che avranno l’opportunità di dialogare con Lucarelli. Il programma proseguirà nel pomeriggio alla Fondazione Farris-Tedde, in via Sassari 35, con due incontri aperti al pubblico. Alle 17.30 Lucarelli dialogherà con Giuseppe Dalu e Pietro Bellu, accompagnato dalle letture di Walter Arangino, Peppino Carzedda e Tore Camboni. Alle 19.30 si terrà il secondo appuntamento, con Dalu e Alessandra Contu, e le letture affidate a Simonetta Bellu, Gianni Castangia e Alessia Farris. Entrambi gli incontri saranno arricchiti dalla traduzione in lingua sarda a cura di Mauro Piredda, per S’Ufìtziu Limba Sarda.

Durante la giornata sarà presentato il volume “Nei luoghi più oscuri” (Einaudi), una raccolta di racconti che attraversa i territori del noir, del giallo, dell’orrore e dell’avventura. Storie tese e incisive, popolate da personaggi complessi e situazioni estreme, che confermano la cifra stilistica di Lucarelli: una scrittura capace di indagare le zone più ambigue e inquietanti dell’animo umano.

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