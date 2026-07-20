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Il progetto.
21 luglio 2026 alle 00:12

A scuola d’impresa, in autunno le nuove lezioni 

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La prima edizione è stata un successo – con trenta manager e imprenditori iscritti –, ora per il secondo anno la scuola d’impresa di Programma US curata da Sda Bocconi raddoppia e si allarga, con l’aggiunta di una nuova proposta formativa. Oltre al percorso Starter +, ci sarà anche il piano Advanced, dedicato sia a chi ha già frequentato il primo ciclo, sia a chi ha seguito altri corsi formativi d’eccellenza. Sono le novità di Programma US, che riparte in autunno con le lezioni di Sda Bocconi, Politecnico di Milano e Università di Cagliari. Il progetto quest’anno sarà arricchito dalla collaborazione con Luiss business school e Il Sole 24 ore Professionale. Il percorso è costruito attorno a tre bisogni fondamentali per la crescita aziendale: formazione, comunicazione e servizi dedicati all’informazione professionale, all’e-commerce e alla fidelizzazione dei clienti. Con oltre 1,1 milioni di contatti giornalieri certificati e una community social che supera 1,6 milioni di follower, il Gruppo L’Unione Sarda rinnova così il proprio impegno al fianco delle imprese, contribuendo alla crescita del tessuto economico sardo.

Dopo i workshop di presentazione di giugno (a Cagliari e Olbia) un terzo appuntamento è previsto per l’11 settembre a Cagliari in collaborazione con Il Sole 24 Ore Professionale e sarà dedicato alle nuove sfide che imprese e professionisti sono chiamati ad affrontare in un contesto economico e normativo in continua evoluzione.

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