A Sant’Isidoro la grande festa degli scout  

Una giornata di festa a Sant’Isidoro, dove la comunità scout ha dato vita a una cerimonia intensa e partecipata, aperta dall’alzabandiera e dagli urli di ogni unità. Presenti circa 40 bambini, provenienti oltre che dal borgo anche da Quartu e Maracalagonis: cinque hanno pronunciato la promessa, mentre due lupetti di 10 anni, per la prima volta, sono diventati “invocatori”. Spazio anche ai riconoscimenti, con le specialità di merito e il percorso di crescita dei ragazzi dagli 11 ai 14 anni. Nel mentre il gruppo scout continua ad espandersi con l’apertura di una nuova pattuglia Rooikat, passata da due a tre. Al termine della cerimonia, genitori, frati e bambini si sono riuniti in un pranzo che ha coinciso con l’inaugurazione del nuovo barbecue della sede. «Il gruppo cresce e diventa una grande famiglia. Senza la collaborazione di tante persone ciò che facciamo non sarebbe possibile: ogni evento è frutto del lavoro di molti, anche di chi resta dietro le quinte», sottolinea il commissario Riccardo Spiga.

RIPRODUZIONE RISERVATA