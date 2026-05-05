VaiOnline
Quartucciu
06 maggio 2026 alle 00:26

A Sant’Isidoro la grande festa degli scout  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una giornata di festa a Sant’Isidoro, dove la comunità scout ha dato vita a una cerimonia intensa e partecipata, aperta dall’alzabandiera e dagli urli di ogni unità. Presenti circa 40 bambini, provenienti oltre che dal borgo anche da Quartu e Maracalagonis: cinque hanno pronunciato la promessa, mentre due lupetti di 10 anni, per la prima volta, sono diventati “invocatori”. Spazio anche ai riconoscimenti, con le specialità di merito e il percorso di crescita dei ragazzi dagli 11 ai 14 anni. Nel mentre il gruppo scout continua ad espandersi con l’apertura di una nuova pattuglia Rooikat, passata da due a tre. Al termine della cerimonia, genitori, frati e bambini si sono riuniti in un pranzo che ha coinciso con l’inaugurazione del nuovo barbecue della sede. «Il gruppo cresce e diventa una grande famiglia. Senza la collaborazione di tante persone ciò che facciamo non sarebbe possibile: ogni evento è frutto del lavoro di molti, anche di chi resta dietro le quinte», sottolinea il commissario Riccardo Spiga.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Battaglia tra grandi aziende e piccoli proprietari terrieri

A Sassari le pale minacciano vigneti  e Domus de Janas

Campanedda, il parco riprende vigore dopo lo stop alla legge regionale 
Emanuele Floris
Regione

Pd-M5S, sulla sanità tavolo tecnico fiume per ricucire lo strappo

In agenda il ruolo di Ares, i fondi Pnrr, le liste d’attesa e l’emergenza-urgenza 
Roberto Murgia
Pavia

Sempio sceglie la linea del silenzio

L’indagato «solo e unico» per l’omicidio di Chiara Poggi oggi in procura 
Il lutto.

Zanardi, in migliaia per l’ultimo saluto

I funerali a Padova, don Pozza: «La morte si è presa il corpo, non l’anima» 