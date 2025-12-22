A Sant’Andrea i parrocchiani costruiscono un presepe meccanico 

Un presepe meccanizzato è la sorpresa che ha accolto i fedeli nella chiesa di Sant’Andrea a Gonnesa. Già lo scorso anno alcune statue della Natività allestita in chiesa si muovevano, quest’anno però tutte le statue, a cominciare dai pastori e dai Re Magi, si muovono a seconda della parte della Natività raccontata. Un risultato sorprendente grazie all’impegno di alcuni parrocchiani con il parroco don Marco Olianas. Il presepe meccanico della chiesa di Sant’Andrea può essere visitato dal lunedì al sabato dalle 7 alle 19 mentre la domenica e i festivi dalle 7,30 alle 12.

«Anche quest’anno – dice don Olianas – un gruppo di volontari della nostra parrocchia ha voluto rappresentare il mistero della Natività di Gesù. A loro va tutta la nostra riconoscenza e la nostra gratitudine per la pazienza avuta e il tempo speso con generosità. A coloro che visiteranno il presepe, la scena della Natività ricorderà che Dio si fa vicino all’umanità, si fa uno di noi, entrando nella nostra storia con la piccolezza di un bambino. Il presepe è un dono di luce che la comunità parrocchiale vuole offrire a tutti perché tutti hanno bisogno di poter continuare a sperare».

