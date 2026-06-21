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Auto storiche.
22 giugno 2026 alle 00:33

a paradisi-corneliani il baia delle ninfe 

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Dopo 74 prove cronometrate e un percorso di 325 km con partenza e arrivo ad Alghero, ad aggiudicarsi la 21° Baia delle Ninfe sono stati Roberto Paradisi e Corrado Corneliani su una Autobianchi Primula del 1969. Il pilota di Bobbio, navigato dal presidente del mantovano Classic Team, che ha conquistato la Coppa Scuderie, ha vinto la spettacolare gara firmata Ac Sassari e Riviera Sport valida come 8º round dell’Italiano Regolarità Auto Storiche Aci Sport con 316,03 penalità e ha messo a referto un successo prezioso anche per il tricolore del 5º Raggruppamento. Secondi i tarantini Flavio Renna e Paolo Abalsamo (Autobianchi A112 del Classic Team, 325,78 p.) e terzi i coniugi piemontesi Andrea Malucelli e Monica Bernuzzi (Fiat Duna di Franciacorta Motori, 391,23 p.). Grande rammarico per i siciliani, leader del campionato, Francesco Gulotta e Paolino Messina (Fiat 600 del 1955), sempre in testa ma out prima dell’ultimo controllo orario per la rottura della pompa della benzina. Noni assoluti e primi dei sardi i novelli sposi Alessandro Virdis e Silvia Giordo (Porsche 356 Speedster, 585 p.).

Oltre ai 31 equipaggi del Ciras, altre 25 vetture hanno disputato la Turistica, vinta da Valentino Poddi e Alessio Allena su Lancia Fulvia Coupè. In gara anche il comico Francesco Villa del duo “Ale e Franz”, alle note di Nunzio Camerada sulla Cadillac 7 mila di cilindrata del 1967.

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