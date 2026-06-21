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Castiadas.
22 giugno 2026 alle 00:36

A Olia Speciosa è nata un’area pedonale 

Circondata dal verde, ha panchine, attrezzi per il fitness, una pista ciclabile 

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Bene le spiagge sempre affollate ma chi le frequenta – soprattutto i turisti – oltre al mare chiede qualcosa in più.

Ecco che allora Eugenio Murgioni, sindaco di Castiadas, ha pensato di istituire, nel cuore della borgata di Olia Speciosa, la prima area pedonale permanente (Apu): un percorso di alcune centinaia di metri fatto di verde, panchine, attrezzi per il fitness. Con in più, nelle vie attorno, negozi e attività commerciali. «Pochi mesi fa abbiamo concluso i lavori di questa grande pista ciclabile e pedonale che attraversa la borgata», sottolinea il primo cittadino, «l’idea era quella di riservarla esclusivamente ai pedoni. Dal primo luglio, non appena posizioneremo la cartellonistica, sarà la nostra prima area pedonale permanente».

Primo passo

L’opera è costata oltre mezzo milione di euro «ma è solo il primo passo di quella che sarà una vera e propria trasformazione della borgata», aggiunge Murgioni, «con un altro milione di euro abbiamo in programma la riqualificazione della pineta, sostituiremo cioè gli eucaliptus con piante mediterranee».

Un intervento di rigenerazione ecologica dell’area (lavori al via tra sei mesi) che prevede la progressiva sostituzione delle specie non autoctone e la creazione di sistemi naturali per la gestione delle acque. Con in più dei collegamenti sicuri tra i principali spazi pubblici della borgata. Diverse le piante scelte per sostituire gli eucaliptus. Tra queste il pino domestico, la quercia da sughero, il pioppo bianco, il frassino meridionale e l’acero. «Sempre qui», dice ancora il primo cittadino, «costruiremo con altri due milioni di euro il nuovo municipio».

Pronto

Il percorso, completamente illuminato, è già a disposizione degli amanti delle passeggiate, soprattutto famiglie con bambini. E poi delle persone che, magari durante le serate estive, vogliono tenersi in forma utilizzando la grande area fitness. «Stiamo pensando anche a dei mercatini, alla musica, a degli eventi culturali», conclude Murgioni, «a creare insomma un vero luogo di aggregazione per residenti e turisti».

Nei prossimi giorni sarà installato anche un sofisticato impianto di videosorveglianza «al fine di rafforzare la tutela del patrimonio pubblico», viene riportato nella delibera della Giunta comunale, «e garantire maggiori condizioni di sicurezza urbana e pubblica». Una risposta, insomma, a chi ogni estate ripete che «oltre il mare c’è poco o nulla».

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