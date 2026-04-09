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Stati Uniti
10 aprile 2026 alle 00:30

A New York un’area di sosta  dove i rider possono riposare 

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NEW YORK. A New York apre la prima area di sosta del paese per i “delivery guys”, i runner o corrieri alimentari. Si trova nella zona di City Hall, Lower Manhattan, e servirà per dare sollievo a circa 80 mila rider, operativi nei cinque distretti, che a bordo delle loro biciclette scorrazzano da un capo all'altro della città, spesso in condizioni climatiche avverse, per consegnare cibo. La stazione, al civico di 249 di Broadway, è stata promossa da Worker's Justice Project insieme a Los Deliveristas Unidos, ed è sostenuta da un milione di dollari di finanziamenti federali. È un hub dove i corrieri possono prendersi una pausa oppure ricaricare le e-bike o riparare le bici grazie alla mini officina, ma anche semplicemente bere o mangiare qualcosa.

Lo spazio dedicato ai rider sarà aperto 24 ore su 24 ma non è ancora dotato di bagni pubblici perché manca l'allacciamento alla rete idrica. E intanto il dipartimento dei Parchi sta già valutando altre postazioni in città, tra cui una nell'Upper West Side.

L’hub nasce dalla riconversione di una vecchia edicola abbandonata.

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epa12877037 A Lebanese army soldier stands next to a destroyed residential building the day after an Israeli airstrike in the Ain Mreisseh neighborhood of Beirut, Lebanon, 09 April 2026. At least 182 people were killed and more than 890 others injured after Israeli airstrikes hit multiple locations across Lebanon on 08 April, the Lebanese Ministry of Health reported. Israel launched a large-scale attack across Lebanon, including central Beirut, a day after the US and Iran agreed to a ceasefire. The Israeli government said the ceasefire does not cover Lebanon and that strikes on Hezbollah locations will continue. EPA/WAEL HAMZEH
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