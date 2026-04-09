A New York un’area di sosta  dove i rider possono riposare 

NEW YORK. A New York apre la prima area di sosta del paese per i “delivery guys”, i runner o corrieri alimentari. Si trova nella zona di City Hall, Lower Manhattan, e servirà per dare sollievo a circa 80 mila rider, operativi nei cinque distretti, che a bordo delle loro biciclette scorrazzano da un capo all'altro della città, spesso in condizioni climatiche avverse, per consegnare cibo. La stazione, al civico di 249 di Broadway, è stata promossa da Worker's Justice Project insieme a Los Deliveristas Unidos, ed è sostenuta da un milione di dollari di finanziamenti federali. È un hub dove i corrieri possono prendersi una pausa oppure ricaricare le e-bike o riparare le bici grazie alla mini officina, ma anche semplicemente bere o mangiare qualcosa.

Lo spazio dedicato ai rider sarà aperto 24 ore su 24 ma non è ancora dotato di bagni pubblici perché manca l'allacciamento alla rete idrica. E intanto il dipartimento dei Parchi sta già valutando altre postazioni in città, tra cui una nell'Upper West Side.

L’hub nasce dalla riconversione di una vecchia edicola abbandonata.

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