A Montarbu una pedalata di biodiversità 

La foresta ha chiamato, quaranta bikers hanno risposto. Due giorni in mountain bike tra Seui, Montarbu e Ussassai: ottanta chilometri tra sentieri e panorami bellissimi, con oltre duemila metri di dislivello lungo un suggestivo percorso ad anello. Oltre 40 ciclisti protagonisti di “Montarbu Selvaggio”, l’evento organizzato dai Comuni di Seui e Ussassai con la collaborazione del Cai, sezione di Cagliari, e dell’Asd Seui Wild Trail. Si tratta del primo appuntamento inserito nel progetto di valorizzazione dei tracciati ciclabili “Bici in Comune”, finanziato dal Ministero per lo Sport con oltre 60mila euro. Nel corso del fine settimana sono stati inaugurati i nuovi percorsi ciclabili realizzati nell’ambito dell’iniziativa. L’intervento mira a promuovere il cicloturismo nei territori dei due Comuni con percorsi ciclabili in aree naturali e strategiche, nuova cartellonistica e punti di ricarica per e-bike. Tra gli obiettivi la promozione della mobilità sostenibile attraverso eventi, attività dedicate a scuole e famiglie e lo sviluppo di una app per la fruizione turistica in bicicletta. Un’esperienza che unisce sport, ambiente, promozione e collaborazione tra comunità. Durante il weekend si è svolta una conferenza dedicata alla valorizzazione ambientale e alla biodiversità del territorio. «Siamo orgogliosi di essere partner di un progetto che mira a valorizzare la foresta di Montarbu tra Ussassai e Seui, con una rete di piste ciclabili inaugurate lo scorso fine settimana – spiegano dal comitato Mela de Ussassa –. Abbiamo aderito a ‘Bici in Comune’ perché crediamo nel nostro territorio e riteniamo fondamentale dare visibilità al lavoro che stiamo portando avanti per la tutela della biodiversità». (f. me.)

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