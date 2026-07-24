VaiOnline
Regno Unito.
25 luglio 2026 alle 00:44

A Manchester una “succursale” di Downing Street 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

LONDRA. Il “re del Nord” non si accontenta d'aver conquistato Londra e insedia a spron battuto un'inedita succursale di Downing Street: destinata sulla carta a far partire dalla sua Manchester - elevata quasi a seconda capitale del Regno Unito - un decentramento politico ed economico «senza precedenti».

Premier in carica da meno di una settimana, al posto di Keir Starmer, Andy Burnham è tornato a Manchester - città di cui è stato sindaco per 9 anni - per mettere il suggello all'iniziativa in prima persona. Lo ha fatto presiedendo nella sede della cosiddetta “Number 10 North” una riunione del National Economic Council. «Sono orgoglioso, potrebbe essere il giorno più bello della mia vita», ha dichiarato ai giornalisti: «Per 40 anni, il potere e le risorse sono state risucchiate dal centro – aveva sottolineato in precedenza, riprendendo la polemica contro l'eccesso di accentramento e di privatizzazioni – e troppe comunità si sono sentite abbandonate». A rafforzare il messaggio, i piani per lo smistamento graduale nella filiale governativa settentrionale di almeno 300 funzionari di rango entro fine 2027. In un contesto che dovrebbe vedere lo stesso Burnham al lavoro da Manchester un giorno alla settimana e tre ministre chiave trasferite in prevalenza lassù: la vicepremier de facto, Louise Haigh, e poi Lucy Powell (Istruzione) e Angela Rayner (Edilizia).

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il dramma.

Morire di lavoro a 18 anni

l F. Ledda, Locci, Pittalis
La tragedia

In preghiera per Michela, Solanas invoca il miracolo

Dopo la veglia di giovedì, stasera una messa e la fiaccolata Il paese: «La notte prima lui gridava come un indemoniato» 
Piera Serusi
Il delitto

Il dolore di Bari Sardo Una fiaccolata per dire no alla violenza

Le indagini per la morte di Simone Concas Migliora la ragazza investita dal 19enne 
Roberto Secci
Incidente sul lavoro

Ucciso dalla benna di un muletto a 18 anni

Fabrizio Pittalis, di Orotelli, ha perso la vita nell’ecocentro di Oniferi: sotto inchiesta due persone 
Fabio Ledda
Il dolore.

Il paese e quella maschera vuota

Giovanna Pittalis
La tragedia

Volontario dell’Oftal muore in un incidente sulla vecchia 125

In sella alla sua moto si è schiantato contro un’auto a Lu Fraili (San Teodoro) 
Andrea Busia
L’inaugurazione

A Cagliari la Casa del Made in Italy

Taglio del nastro con il ministro Urso: «Apriamo un hub di supporto per le imprese» 
Alessandra Carta
La sentenza

Fine vita, la Consulta salva la legge sarda

Respinto il ricorso dello Stato, dichiarati incostituzionali solo alcuni articoli 
Bologna

«Sangue nei polmoni e schiacciamento»

I primi risultati dell’autopsia sul corpo di Fakir, ora altri approfondimenti 