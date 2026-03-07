A maggio andrà in scena Sa festa antiga 

Nel calendario degli eventi di primavera si fa largo Sa festa antiga. Una nuova manifestazione, ideata dalla Pro loco Rocce Rosse di Tortolì, che profuma di storia, sapori autentici e tradizioni. L’auspicio degli organizzatori è ravvivare il centro storico mettendo in vetrina piatti tipici, abiti tradizionali, mestieri di una volta, musica e racconti. «Oltre a tutto ciò che rende unica la nostra identità», precisa Fabrizio Palmas, presidente dell’associazione turistica.

Due le date cerchiate in rosso: 2 e 3 maggio. Il fine settimana lungo in cui Tortolì vuole raccontare la sua storia più autentica tornando indietro nel tempo. La Pro loco chiama a raccolta la comunità per allestire una manifestazione di successo: «Stiamo cercando persone, associazioni, artigiani e appassionati che vogliano partecipare e dare vita insieme a noi a questo grande evento nel cuore della cittadina».

Archiviata la festa di Carnevale, con migliaia di persone che hanno invaso le vie del centro, Palmas presenta la nuova frontiera della Pro loco che guarda alle tradizioni per iscrivere la nuova rassegna pre-estiva: «Vogliamo far rivivere insieme le tradizioni, i sapori e la cultura della Sardegna. Ci prepariamo a tornare indietro nel tempo con un evento dedicato alla cultura e alle tradizioni della nostra terra».