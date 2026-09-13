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Atletica leggera.
14 settembre 2026 alle 00:46

a gambuzza anche l’Urban Trail Elmas: ok Ortu e Spazzafumo 

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La notte di sabato ha consegnato a Matteo Bossetti e alla fresca campionessa italiana di triathlon Olimpico, Manuela Gambuzza l’Urban Trail di Cagliari. Ieri a Elmas Federico Ortu e Elisa Spazzafumo si sono imposti nel Trofeo della Laguna-Memorial Edoardo Sanna.

Urban Trail
Il tracciato di 10 chilometri per le vie del centro storico vede due esordienti nella manifestazione cagliaritana primi al traguardo di piazza Garibaldi. Nel maschile Bassetti (M35, Atl. Valli Bergamasche) mette la ciliegina sulla sua vacanza isolana chiudendo in 38'02” (per quanto possa valere un riscontro cronometrico tra salite, discese e gradini) precedendo di 31” Francesco Aru (M35, Olympia Villacidro), Maurizio Cocco (M40, Cagliari Atl. Leggera, 39'21”) e Oualid Abdelkader (M40, Cagliari Marathon Club, 39'51), fuori dal podio dopo quattro successi consecutivi. Tra le donne Manuela Gambuzza (F40) si impone in 44'56” su Federica Frongia (F45, Cagliari Atl. Leggera, 46'46”) ed Enrica Pintor (F40, Isolarun, 47'01”), sempre sul podio nelle ultime cinque edizioni.
In laguna
Arrivo al fotofinish a Elmas con Federico Ortu (Cus Cagliari) e Fabrizio Atzeni (Atl. Edoardo Sanna Elmas) accreditati dello stesso tempo di 32'32” su Andrea Mainas (M40, Firex Belluno, 32'49") e Francesco Tassi (Atl. Valle Brembana, 33'18”). Elisa Spazzafumo (Atl. Edoardo Sanna, 35'30”) si conferma invece tra le donne, davanti alla compagna di squadra Raimonda Nieddu (F35, 36'27”) e Lisa Orrù (F45, Cagliari Marathon Club, 37'42”).

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