A fuoco container pieno di rifiuti 

Prima il fumo che fuoriusciva dal container stracolmo di rifiuti, poi le fiamme. Sono stati momenti di paura venerdì sera nel piazzale di un'azienda della zona industriale di Oristano, che ricade però nel territorio di Santa Giusta. Immediato l’allarme e la segnalazione alla sala operativa del 115. In via Londra in pochi minuti è arrivata una squadra dei vigili del fuoco di Oristano, supportata anche da un’autobotte. L’intervento tempestivo ha impedito che, dal container utilizzato per lo smaltimento dei rifiuti, le fiamme potessero propagarsi agli altri mezzi parcheggiati nel piazzale e alle campagne circostanti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno effettuato accertamenti per cercare di fare chiarezza sulle cause del principio di incendio. ( v.p. )

