A Cortexandra arriva la rete del gas, previsti quattro mesi di lavori 

Il quartiere Cortexandra a Sestu potrebbe presto dire addio alle vecchie cisterne gpl sotto i condomini e passare alla rete del gas. È quanto proposto dalla ditta Medea, il principale operatore del gas in Sardegna, durante un incontro con i cittadini mercoledì sera, a cui ha partecipato anche il sindaco Michele Cossa, l’assessora ai Quartieri periferici Roberta Recchia e il vicesindaco Massimiliano Bullita. L’allaccio avverrebbe da uno snodo già presente nella Provinciale 8, e si prevedono 4 mesi di lavori.

Ma si è parlato tanto anche dei problemi del quartiere, ancora troppo isolato e senza servizi: «Ci manca tutto, una farmacia, un medico di base, collegamenti e mezzi pubblici col resto di Sestu», sintetizza Filippo Sotgiu, «per questo è fondamentale fare rete e comunicare tra noi, anche con strumenti semplici come la chat di gruppo del quartiere». Il sindaco Michele Cossa commenta: «L’incontro con Medea e con i cittadini è servito a fare un passo concreto di attenzione verso Cortexandra. Ma stiamo anche lavorando con Arst per migliorare il trasporto pubblico, così come intendiamo intervenire sulla sicurezza, potenziando la videosorveglianza, sulla vigilanza contro l’abbandono dei rifiuti e su una maggiore cura del verde».

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