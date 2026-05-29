VaiOnline
Serie A.
30 maggio 2026 alle 00:21

A Castelsardo via allo show del beach soccer 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La Serie A di beach soccer parte dalla Sardegna. Sarà la spiaggia di Castelsardo a ospitare la prima tappa del massimo campionato, da oggi a martedì, e la Supercoppa. A giocarsi la Poule Scudetto sono 10 squadre, con il Cagliari BS a rappresentare la Sardegna: assieme alla società rossoblù anche Città di Milano, Genova, Icierre Lamezia, Napoli, Naxos, Pisa, Sambenedettese, Viareggio e We Beach Catania, che si affronteranno sino alle finali del 4-9 agosto a Scoglitti, in Sicilia.

Il Cagliari debutterà oggi alle 18.45 col Pisa, per poi sfidare domani alla stessa ora il Città di Milano, lunedì sempre alle 18.45 Viareggio e martedì alle 11.30 Genova. La rosa, guidata da Angelo D’Amico coadiuvato da Yvon Michel, è composta dai portieri Eliott Mounoud (svizzero, migliore al mondo nel ruolo per le stagioni 2021 e 2022) e Andrea Mainas, poi Andrea Coppola, l’altro svizzero Sandro Spaccarotella, i brasiliani Dmais e Lucão, Vincenzo Margiotta, Andrea Perra, Giordano Belardinelli e Luigi Fantinato, per un gruppo con tanta esperienza e titoli. I rossoblù ripartono dal sesto posto della scorsa stagione nella Poule Scudetto maschile, mentre a giugno inizieranno le attività della squadra femminile che è campione in carica delle ultime due edizioni (e dall’8 al 14 giugno farà l’Euro Winners Cup a Nazaré, in Portogallo). «È il nostro secondo anno nella Poule Scudetto, partiamo per salvarci ma con voglia di fare bene. La rosa è ottima, con giocatori top per la categoria: puntiamo a migliorarci», gli obiettivi del presidente del Cagliari Beach Soccer, Manuel Perra.

Per Castelsardo, che ospiterà le partite sul lungomare Anglona, è la prima volta come sede delle attività del beach soccer italiano, per proseguire una tradizione che ha visto la Sardegna scenario negli ultimi anni di numerose tappe fra Alghero e Cagliari. Si assegnerà anche il primo titolo della stagione: la Supercoppa maschile, martedì alle 18.30, fra il Pisa e il Napoli che nel 2025 si sono aggiudicate campionato e Coppa Italia.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Viabilità

L’ira delle imprese del sudovest: «Cantiere giusto, tempi sbagliati»

Il timore di una stagione turistica tra code e disagi Albergatori e operatori: «A rischio l’immagine del territorio»  
Ivan Murgana
Opposizione all’attacco dopo l’ultimatum del vettore: Giunta miope, emendamenti in manovra per azzerare l’imposta

Aerei, il centrodestra:  «Via la tassa d’imbarco»Todde: Ryanair ci ricatta

La presidente contro la compagnia: non ha mai offerto alcuna garanzia  
Roberto Murgia
Regione

Forestas, l’Anticorruzione dichiara nulla la nomina dell’amministratore unico

Salvatore Piras era in una società che ha ricevuto fondi pubblici 
Enrico Fresu
Sassari.

Aou, lavoratori in piazza

Emanuele Floris RIPRODUZIONE RISERVATA
Amministrative 2026

Dolianova torna al voto,  Cabboi contro Piras nel feudo del centrodestra

Il sindaco a caccia del terzo mandato Ma il centrosinistra si è ricompattato 
Carla Zizi
Infrastrutture

«Nell’Isola cantieri per cinque miliardi»

Salvini a Porto Torres promette il rilancio dello scalo marittimo 
Mariangela Pala