A Castelsardo via allo show del beach soccer 

La Serie A di beach soccer parte dalla Sardegna. Sarà la spiaggia di Castelsardo a ospitare la prima tappa del massimo campionato, da oggi a martedì, e la Supercoppa. A giocarsi la Poule Scudetto sono 10 squadre, con il Cagliari BS a rappresentare la Sardegna: assieme alla società rossoblù anche Città di Milano, Genova, Icierre Lamezia, Napoli, Naxos, Pisa, Sambenedettese, Viareggio e We Beach Catania, che si affronteranno sino alle finali del 4-9 agosto a Scoglitti, in Sicilia.

Il Cagliari debutterà oggi alle 18.45 col Pisa, per poi sfidare domani alla stessa ora il Città di Milano, lunedì sempre alle 18.45 Viareggio e martedì alle 11.30 Genova. La rosa, guidata da Angelo D’Amico coadiuvato da Yvon Michel, è composta dai portieri Eliott Mounoud (svizzero, migliore al mondo nel ruolo per le stagioni 2021 e 2022) e Andrea Mainas, poi Andrea Coppola, l’altro svizzero Sandro Spaccarotella, i brasiliani Dmais e Lucão, Vincenzo Margiotta, Andrea Perra, Giordano Belardinelli e Luigi Fantinato, per un gruppo con tanta esperienza e titoli. I rossoblù ripartono dal sesto posto della scorsa stagione nella Poule Scudetto maschile, mentre a giugno inizieranno le attività della squadra femminile che è campione in carica delle ultime due edizioni (e dall’8 al 14 giugno farà l’Euro Winners Cup a Nazaré, in Portogallo). «È il nostro secondo anno nella Poule Scudetto, partiamo per salvarci ma con voglia di fare bene. La rosa è ottima, con giocatori top per la categoria: puntiamo a migliorarci», gli obiettivi del presidente del Cagliari Beach Soccer, Manuel Perra.

Per Castelsardo, che ospiterà le partite sul lungomare Anglona, è la prima volta come sede delle attività del beach soccer italiano, per proseguire una tradizione che ha visto la Sardegna scenario negli ultimi anni di numerose tappe fra Alghero e Cagliari. Si assegnerà anche il primo titolo della stagione: la Supercoppa maschile, martedì alle 18.30, fra il Pisa e il Napoli che nel 2025 si sono aggiudicate campionato e Coppa Italia.

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