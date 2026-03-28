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Il rito.
29 marzo 2026 alle 00:26

A Bonaria in scena la Passione di Gesù 

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Tradizione rinnovata davanti a circa 200 fedeli, in un palcoscenico molto scenografico. Si è svolta ieri sera, nella scalinata di Bonaria, la 19ª edizione della rappresentazione della Passione di Gesù. A metterla in scena oltre 30 comparse, con la grotta costruita sul lato sinistro della scalinata e le tre croci poste al centro. Per l’occasione, parte dell’illuminazione di città è stata spenta lasciando accese le luci sulla basilica. Il pubblico ha assistito da viale Diaz, chiusa al traffico con lunghe code e forti disagi.

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