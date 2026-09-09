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10 settembre 2026 alle 00:22

11 settembre, ricordo  tra le polemiche  

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Un 25mo anniversario avvelenato. A poche ore dalle celebrazioni dell'11 settembre, i pompieri di New York danno sfogo alla loro rabbia per essere stati ingannati e, a loro avviso, mandati a morire in nome dell'economia. I documenti diffusi dal sindaco Zohran Mamdani, che certificano una volte per tutte che l'aria a Ground Zero era tossica e che le autorità sapevano, suscitano indignazione. Il sindacato del Fire Department di New York attacca. «Hanno sacrificato i cittadini e i soccorritori. Noi morivamo a ogni respiro e lo sapevano», ma hanno preferito sostenere l'economia della città, ha denunciato James Brosi, presidente della Uniformed Fire Officers Association. Dalle 170mila pagine pubblicate da Mamdani è emerso che nell'aria c'era amianto e c'è stato per mesi. Le autorità sapevano e nonostante questo esortavano il pubblico ad andare nell'area e i residenti a tornare nelle loro abitazioni «in nome dell'economia».

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