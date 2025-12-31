Fondata a Olbia nel 2022, WAC Arena Sim Racing è oggi una realtà di riferimento in Sardegna per gli appassionati di motorsport, tecnologia e guida sportiva. Un progetto nato con un obiettivo preciso: rendere il Sim Racing accessibile, formativo e coinvolgente, trasformandolo in uno strumento di crescita sportiva e culturale.

All’interno della WAC Arena, il pubblico può vivere un’esperienza immersiva grazie a simulatori di ultima generazione, progettati per riprodurre in modo realistico le principali discipline automobilistiche, dalle GT alle Formula, fino a Rally e RallyCross. Ogni postazione è studiata per garantire sicurezza, realismo e adattabilità, permettendo a utenti di ogni livello di avvicinarsi alla guida sportiva in un contesto controllato e professionale.

Una community aperta a tutte le età

La missione della WAC Arena va oltre il semplice intrattenimento. Il centro promuove la nascita di una community di appassionati di auto e motorsport, aperta a tutti a partire da 1,20 metri di altezza e senza limiti di età.

Attraverso il simulatore, bambini, ragazzi e adulti possono avvicinarsi alla guida sportiva in modo responsabile, utilizzando il Sim Racing come strumento di educazione stradale, guida sicura e consapevolezza dei propri limiti. In questo contesto, il simulatore diventa un mezzo per imparare il rispetto delle regole, la gestione delle emozioni e una corretta percezione del rischio, valori fondamentali sia in pista sia nella guida quotidiana.

WAC AP Racing Team: dal virtuale alla competizione reale

Accanto al centro di simulazione opera WAC AP Racing Team, associazione sportiva che rappresenta il cuore agonistico del progetto. Dal 2022 il team porta avanti il programma “Dal Simulatore alla Realtà”, un percorso strutturato pensato per individuare, formare e accompagnare i talenti del Sim Racing verso le competizioni reali.

Il progetto unisce allenamento virtuale, preparazione fisica, coaching e prime esperienze in gara. Un lavoro che ha raggiunto un primo traguardo nel 2024, con l’esordio ufficiale nei rally in Sardegna, e che si è ulteriormente consolidato nel 2025 con la partecipazione a due rally ufficiali, confermando la validità del metodo e la visione a lungo termine del team.

Impegno negli esport e nelle competizioni ufficiali

Dal 2024, WAC Arena e WAC AP Racing Team sono inoltre impegnati nell’organizzazione e nella gestione di campionati ACI Esport ufficiali, contribuendo allo sviluppo del movimento sportivo automobilistico a livello nazionale. Un’attività che rafforza il ruolo della WAC Arena come hub sportivo e competitivo, capace di creare un collegamento concreto e professionale tra il mondo virtuale e quello delle competizioni reali.

Uno sguardo al futuro

Con la chiusura dell’anno, WAC Arena traccia un bilancio positivo di un percorso costruito su passione, innovazione e formazione. Una realtà che, partendo da Olbia, ha saputo creare una community solida e un progetto sportivo concreto, capace di coniugare tecnologia e motorsport in modo responsabile.

L’attività proseguirà anche nel nuovo anno con l’obiettivo di rafforzare l’offerta, promuovere nuovi eventi e continuare a investire nella crescita dei giovani e nello sviluppo del Sim Racing come strumento educativo e sportivo.

La WAC Arena è aperta al pubblico a Olbia, in via Capotesta, dove è possibile provare i simulatori di ultima generazione e vivere in prima persona l’esperienza della guida sportiva virtuale.

Per restare aggiornati su iniziative, competizioni ed eventi, è possibile seguire WAC Arena e WAC AP Racing Team sui canali social ufficiali.

© Riproduzione riservata